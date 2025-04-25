劉亦菲跳舞片翻Hit　10年對比顏值零變化

有「神仙姐姐」之稱的內地花旦劉亦菲，15歲以電視劇《金粉世家》進入演藝圈，創造不少令人印象深刻的經典角色，如《神鵰俠侶》仙氣小龍女、《仙劍奇俠傳》古靈精怪趙靈兒、《天龍八部》聰明絕頂王語嫣等，奠定了她一線女主角的地位，近年更以《夢華錄》、《去有風的地方》及《玫瑰的故事》三套熱播劇，再創事業巔峰，出道至今幾乎每部戲劇作品都有亮眼成績。

而日前，劉亦菲跳舞的相關又再登上熱搜，只見有粉絲晒出劉亦菲跳舞，十年前後的對比，看着劉亦菲的舞蹈從青澀甜美風，到如今充滿韻味的御姐風，令人不禁感慨劉亦菲駐顏有術，除了氣質變得更具女人味之外，其他一切都沒有變化。事實上，15歲出道的劉亦菲雖然是一位「古裝專業戶」，但在2005年時曾與日本唱片公司簽約跨界歌壇，在為期一年的時間接受聲樂、舞蹈等各方面訓練後，推出日語EP《深夜之門》，隨後又發行國語專輯《劉亦菲》和日語專輯《All My Words》，其中在收錄曲〈心悸〉MV中，劉亦菲身穿銀色吊帶裙勁歌熱舞魅力十足，一頭黑色長髮、嬰兒肥，五官稚嫩的模樣十足青春活力。