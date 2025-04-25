佘詩曼備戰惡鬥　夏文汐空降做養母

無綫新劇《新聞女王2》今日(25日)正式開機拍攝，「Man姐」佘詩曼（阿佘）正式回歸。繼早前劇中演員阿佘、李施嬅、譚俊彥、高海寧、王敏奕分別秘密進行造型後，之後跟監製鍾澍佳齊齊進行圍讀，現時一切準備就緒，全體工作人員進入為期多月的拍攝狀態。阿佘亦已到達內地準備，除了日前PO了一張穿着性感運動服的背面照外，昨日她更PO了一張於酒店內拍攝的照片，對着鏡頭嘟嘴賣萌及晒V的她，狀態十足，更配文：「正式入組」。

據知，今次劇中「SNK新聞社」於內地搭廠拍攝，之後亦會在港取景，今次除了原本班底外，新角色還有黃宗澤及谷婭溦，今輯劇情會揭示阿佘原來是一名孤兒，而之前一直未公布，加入此劇飾演阿佘養母的神秘角色，現由夏文汐飾演，今次是阿佘跟夏文汐首度合作，劇中「Man姐」因為養母的關係才成為新聞工作者，故夏文汐的養母角色起着極大作用，跟阿佘亦會有連番惡鬥。夏文汐於80年代憑《唐朝豪放女》一炮而紅，之後更拍了《烈火青春》，被稱為香港第一代霸氣烈女，兩代「霸氣女王」同場，「戲」場定必勁度十足。

而夏文汐於2017年亦監製王心慰的邀請為無綫拍了劇集《逆緣》，劇中她都有突破性演出，跟黎諾懿大搞忘年戀，二人於劇中更有咀戲，當時引起不少回響。