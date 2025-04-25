「一線通平安鐘」月捐計劃　持續守護弱勢長者

【特約報道】隨着香港人口「超級高齡化」，「獨居」、「以老護老」、「以老護殘」普遍，如欠缺及時支援，雙雙在家不幸意外或自殺離世情況時有發生，情況令人擔憂。長者安居協會自創會以來便成立「一線通平安鐘™」慈善計劃，全賴各界善長每月捐款支持，令每年近萬名「低收入、高需求」的獨老及雙老長者在免費使用「一線通平安鐘™」24/7緊急及全方位支援服務。近年社會漸趨超高齡化，月捐計劃需要社會大眾的持續支持，才得以「救得一個得一個」，令有需要長者得到及時支援。

以老護老家庭多次遇險 幸平安鐘及時支援

現年76歲的慈善計劃馮伯伯及太太均為「一線通平安鐘™」慈善計劃受惠者，亦為典型「以老護老」家庭。太太早年已患多種重病並不良於行，而馮伯伯披星戴月養家數十年，卻先後患上幾種癌症而不得不放棄工作。癌魔令伯伯的聽力及視力衰退，更令伯伯的牙齒全部掉落，出現口齒不清及吞嚥困難等問題，再加上部份胃部已被切除，身體狀況及溝通能力均大為衰退，再加上伯伯性格內向，病情亦漸漸將自己封閉起來，令身心均處於危險位置。

直到一次伯伯在家中暈倒，同為受惠者的太太及時按下「一線通平安鐘™」防水遙控，透過服務支援中心職員安排救護車，幸而保住伯伯性命。協會在伯伯出院時致電慰問，得知伯伯情緒低落，於是派出社工跟進，並安排更多慰問電話，主動關心伯伯，令他知道世上仍有很多人願意耐心聆聽他的心聲，直言：「你哋平安鐘照顧得好周到，我覺得你哋服務真係好」。

「一線通平安鐘™」慈善計劃的室內平安鐘配有遙控掣，正好給兩老一個便捷的呼援途徑，這份保障令他們更安心。長者視聽及行動能力均欠佳，萬一發生意外未能與報案中心有效溝通，而平安鐘服務因為已經掌握用戶的資料及病歷，可以馬上為用戶安排緊急支援。

本地仍有許多像馮伯伯一樣扶持老伴的長者，透過持續受惠於「一線通平安鐘™」月捐計劃，使兩老晚年活得安心，並得到確切援助。您也可以伸出援手，請即支持「一線通平安鐘™」慈善計劃，攜手為更多「以老護老」照顧者提供長遠多方位的支援！

請立即加入月捐計劃，365日全天候守護長者：

• 每月捐款「一線通平安鐘™」慈善計劃：

$143/$198 可幫助1位長者免費使用「室內平安鐘」/「平安手機®」1個月。

• 每月捐款「一線通®管家易」慈善計劃：

$400/$520/$560可幫助1位長者免費使用1次陪診/長者照顧/家居清潔服務。

捐款熱線：9530 1275 / 2952 7330