夏日必學　女星曬後急救法

炎炎夏日殺到，即使搽足防曬霜依然難以抵擋直曬皮膚的紫外線，如果剛好需要長時間處於戶外活動，更容易曬傷皮膚，導致又紅又腫。如果不幸遇上此情況，不妨參考女星們的曬後護理秘訣，讓受損肌膚快速回復水嫩透亮！

出了名愛美的范冰冰，曬後護理的秘訣就是獨門的冰鎮保濕法。首先將化妝水放入雪櫃冷藏，再用噴霧瓶將冰凍的化妝水均匀地噴灑在臉上，讓肌膚感到冰涼感，從而有效鎮靜和紓緩不適，同時也可滲透水分至肌膚深層，達到持久保濕的效果。此方法簡單低成本，還可讓肌膚在炎夏中仍保持飽滿水潤。

韓國女星徐智慧曾於節目上分享，會利用蘆薈凝膠面膜紓緩曬後受損的肌膚，接着按照夜間護膚程序塗抹眼霜和精華，最後搽上含有積雪草成分的乳霜。蘆薈凝膠質地清爽，容易被皮膚吸收，且具有消炎抗菌功效，能大幅改善皮膚發癢、紅腫、過敏等情況。

台灣女歌手郭采潔不時需要在猛烈太陽下拍戲，容易造成皮膚曬傷或曬黑等職業傷害，因此她對於曬後護理相當不馬虎。她分享指無論臉部、脖，以至手手腳腳，都會敷上面膜，再封上保鮮紙，最後穿上浴袍等待20分鐘。從頭到腳的肌膚均得到鎮靜紓緩，將流失的水分補回來。