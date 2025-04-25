老婆公開婚照　新婚姬絲汀史釗活康城影展有機撞正舊愛柏迪臣？

美國同志女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）與編劇未婚妻Dylan Meyer上周日（20日）於美國洛杉磯愛巢舉行私人婚禮，事件曝光後一對「新娘」並未有回應，而昨日Dylan終於在社交網公開婚禮照。

照片中穿上性感透視外套疑似「真空上陣」的Dylan，禮成後與打扮隨便的姬絲汀深情對望並咀嘴，姬絲汀肉緊到邊咀邊摸老婆屁股。而Dylan於留言表示：「我願意，我真的真的真的真的真的願意！」向來私人生活保持極度低調的姬絲汀並未有回應婚訊。據知她們於家中舉行婚禮後於當地的墨西哥餐廳「包場」設宴與家人親友慶祝新婚之喜。有指姬絲汀女星好友Ashley Benson與老公Brandon Davis都有出席。

另方面，《康城電影節》昨日新增16部入圍的電影，其中姬絲汀《吸血新世紀》（Twilight）系列舊拍檔兼前男友英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新作《Die, My Love》新增入圍「主競賽單元」爭獎，而剛巧新增的其中一部是姬絲汀處女下海執導的新作《The Chronology Of Water》，影片入圍「一種關注單元」爭獎，屆時這對「過氣情人」分分鐘於《康城電影節》期間撞正！