梁嘉莹拍片互動　胞姐仙氣更勝妹妹　

港姐亞軍梁嘉莹（Emily）樣靚身材正，她的家姐Joanna同樣高質，兩姊妹不時在社交網一齊拍片，網民對她們都十分好奇，近日她們在網上拍片回答網民的問題。

講到羨慕對方哪方面，Emily讚姐姐很有女強人的感覺：「我很羨慕你的眼睛很大，真的挺聰明，很愛學習，從小到大成績很好，會幫我輔導考試及作業。」而姐姐就誇妹好很上鏡、又高又瘦，穿甚麼都好看。兩人透露正在籌備服裝品牌：「我們還在跑面料廠，跟那些廠家去溝通，我們這次服裝理念是想做一些很舒服，大家日常能穿到的一些打底。」問到有否一些大家意想不到的特殊技能，Emily反問：「一餐能吃三碗飯算嗎？或者一下子能吃三個漢堡包」她坦言以前非常愛吃，一下子能吃很多東西，身高169cm的她現時重55公斤，身材相當苗條，她又否認自己是刻意去美黑，問到對未來的計劃，Emily表示：「盡快完成我的master，想法就是在tvb有戲拍。」

至於如果沒有參加港姐，會想做甚麼工作，反而是姐姐代她回答:「我記小時候，她是想開畫室做老師。」Emily笑言自己都差不多忘了自己想開畫室。網民大讚兩姊妹感情要好，又指姐姐也很漂亮，很有冠軍相，叫她參加港姐。