黃曉明傳已原諒葉珂擔起爸爸職責　設局內幕曝光

內地影帝黃曉明官宣認愛女友葉珂後，即被爆又分又合，更有指葉珂於2月時已於上海一家私立醫院，為黃曉明誕下女兒，二人關係一直成謎，但佢就忽然保護葉珂起訴百萬網紅，法院6月開庭審理，似乎二人關係再次有轉機。

有網紅近日直播時稱葉珂喺佢朋友開嘅醫院生產，院長發寶寶照畀佢睇，大讚「很可愛」。佢續指黃曉明呢段感情係被葉珂騙：「葉珂是借錢塑造了人設去接近黃曉明的，黃曉明會上當，純是因為人傻。」但最終黃曉明原諒葉珂，並願意對孩子負責，因為孩子係無辜嘅。

此前，呢位網紅曾公開自己同葉珂嘅對話內容，以證自己所言屬實。今次發文，係經過佢多方面向黃曉明證實，黃曉明最終先意識到自己被騙，但重感情嘅佢冇出嚟澄清，唔希望葉珂被人口誅筆伐，該網紅續稱：「我可以負責任的告訴大家，在葉珂這件事情裏面，黃曉明就是受害者，葉珂被我揭穿後也退網了！雖然葉珂把黃曉明騙得很慘，甚至可以說做局差點害死了黃曉明，但是黃曉明依然表示雖然他和葉珂經過這個事不可能在一起了，但還是選擇原諒了葉珂（我的證據可以把對方送進去（坐牢）），願意對孩子負責。因為孩子已經生了，再去過多的糾結自己是不是受害者就已經不重要了，孩子是無辜的。」

網紅表示自己會插手事件，係因為佢一個兄弟管理嘅影視基金重倉投資黃曉明，而葉珂嘅網路風評嚴重影響基金利益，於是兄弟委託佢去調查葉珂：「查完發現得到結論，黃曉明是憨憨傻傻的！在我了解所有事實真相之後，真心覺得黃曉明真的太冤了，他唯一的缺點就是心軟。我雖然之前一直罵他，但是黃曉明說他還是感謝我的，不然他還是蒙在鼓裏。」

網紅亦對黃曉明人品讚不絕口，指自己之前對黃曉明好多誤解，但私下接觸後發現「他真的是一個特別好的人」完全冇架子，同佢食飯時更為佢「夾菜、剝蝦」佢又表示認識黃曉明後，平時只傾業務上嘅嘢：「黃曉明是不願意提起葉珂的，至於他們私下有沒有聯繫，我也沒有興趣，只要葉珂不作妖就行！那天我喝多了跟黑粉懟了起來，隨口說葉珂生了孩子，這個消息是我上海第三方朋友告訴我的。」佢指事件到此為止，只要葉珂唔再出嚟作亂，佢都冇興趣再理，仲標註黃曉明說：「最後希望黃曉明以後擦亮雙眼。」