諗唔到食咩？打邊爐喇！朋友個個唔準時，打邊爐邊食邊得喇！作為一個火鍋控，眼前近日又有新店菜，有火鍋店又推出新品，幾時都可以組隊齊齊歎。

日式涮涮鍋

日式涮涮鍋在本地富有人氣，剛於西灣河開設的日式涮涮鍋以優質海鮮及和牛作主題，客人用親民價就可以食到北海道十勝和牛及千歲產米豚，還有野生水魚、花龍、花蟹、象拔蚌等食材，選擇多多。湯底有泰式、日式海草美頻、芝士湯鮮茄、咖喱和麻辣仙鍋選擇，配肉類和海鮮都咁夾。

香辣重慶鍋

麻辣火鍋在本地人氣同樣爆燈，北角新開的重慶火鍋放題店以中國宮廷風設計，主打海鮮無限食，湯底有花膠雞、菇菌、大骨湯、番茄和經典麻辣湯，每日提供7款新鮮食材包括螃蟹、鮑魚、海蝦！頭蝦和沙白等，其他有美國安格斯肩胛肥牛、澳洲安格斯牛板腱、澳洲高鈣小肥羊及荷蘭天然五花腩片和廣島蠔，再加上各式炸物和熱食，配陳皮洛神花茶、五指毛桃茯苓茶和陳皮金桔雪梨茶等，即時下火。

午市輕歎

誰說吃火鍋只能在晚上？灣仔火鍋店近日推出午市一人和二人火鍋，配搭有日本熊本黑豚脢肉、美國高級雪花三角肥牛、各式海鮮和素食選擇，再加創意丸子和自家製餃子等，無論獨食或和另一半來個愉快的火鍋午餐，一樣無問題。