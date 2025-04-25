姬蒂班查孖住米高法斯賓達演特工夫妻　新片超強卡士好評度達96%

奧斯卡金像導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）與《職業特工隊》（Mission:Impossible）金牌編劇David Koepp多次合作，而最近2人於懸疑諜戰新作《黑袋行動》（Black Bag）再度合作，影片將於下月15日上映。

與史提芬過往的作品包括《盜海豪情》（Ocean Eleven）系列與及《世紀戰疫》（Contagion）等一樣《黑袋行動》集合大卡士合演，奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）與威尼斯影帝米高法斯賓達 （Michael Fassbender）擔任男女主角，並於片中飾演佐治及嘉芙蓮兩名特工夫婦。《黑》早前於美國上映時大獲好評，並於影評網站爛蕃茄（Rotten Tomatoes）的平均好評度高達96％，成為史提芬蘇德堡導演生涯以來於爛蕃茄口碑最好的一部。

除了姬蒂與米高之外，影片還有多位明星參與包括《柏捷頓家族：名門韻事》男星Regé-Jean Page、《007：生死有時》女星娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）以及前「占士邦」皮雅斯布士南 （Pierce Brosnan）等。