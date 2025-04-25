INSTEROID玩味概念 　遊戲人間

於賽車遊戲中，不僅玩家可以靈活自訂戰車，設計師創作車型的自由度亦相當高，比起現實世界更能不受束縛地發揮創意，為玩家兼車迷帶來驚喜。最近有車廠設計團隊基於一個「如果」，如果將遊戲元素注入新概念車會是怎樣呢？答案可在新發表的INSTEROID遊戲化概念賽車找到。

前衞運動風格

INSTEROID概念車擁有一身前衞Rally風運動造型，是現代（Hyundai）歐洲設計團隊基於已推出市場的INSTER電動小型城市SUV而改造，通過融合遊戲元素和時尚美學，加上突破界限的設計，挑戰傳統並探索未來更多可能性。

裝上肌肉感運動包圍的INSTEROID，車身明顯比INSTER更長、更寬、更低。不僅頭尾泵把，連兩側的大型輪拱亦極為凸出掗拃，並設有主動式通風口。其中後輪拱的設計更為誇張，直接將原於INSTER的後排車門封堵，把五門SUV搖身一變成為三門揭背車。配上針對賽道優化的輪圈、凸出的擾流板、擴散器、車頂通氣口及雙層尾翼設計，實現先進的空氣動力學性能。值得一提是不少組件都用上輕質3D打印格狀結構，能減輕整體車重之餘，同時有助優化性能。

拉手掣玩飄移

狂野的賽車風格，加上對比鮮明的白及橙銅車色配搭，不單止惹人注目，這種大膽個性更由外而內徹底滲透。打開車門是一個以賽車遊戲為中心的簡約駕駛艙，附設六點式安全帶的賽車化桶椅、防滾架、專用儀錶板、軚環及飄移手掣等一應俱全。至於Start/Stop鍵及檔位選擇器則設於車頂中央，駕駛者舉手可及的位置。

駕駛者可透過特設於軚環的雙Boost鍵、Race鍵、Track鍵，甚或切換至飄移模式，拉動飄移手掣以換取不同駕駛體驗。同時可透過Beat House音響系統，以及會隨音響旋律變色的氣氛燈，配合不時出現在軚環前方Message Grid訊息框、如食鬼遊戲並帶有懷舊Cyber風的玩味Boost公仔，能隨駕駛動態轉換豐富的表情包，實現個人化互動之餘，亦強化人車之間情感連結。