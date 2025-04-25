賀電影上畫！經典動物餅限定商店登陸東京

作為日本一大經典零食的愉快動物餅，除了寫有動物英文名字的餅乾，包裝上的動物角色亦非常受歡迎，5月1日起日本更會有以動物角色當主角的《愉快動物餅THE MOVIE》電影上映。為慶祝《愉》電影上映，即日至5月11日期間在東京涉谷PARCO開設期間限定商店「愉快動物餅THE MOVIE MofuMofu SHOP」，店內將發售多款電影主題原創商品，包括限定繪製的動物角色周邊、實用生活雜貨，以及專為粉絲設計的拍照打卡點，讓大家沉浸於「愉」的可愛世界。限定商店主打兩大類商品：一是為活動特別繪製的「MofuMofu SHOP」原創品，二是與電影聯名的「THE MOVIE」新作周邊。

原創商品以「電影團隊」為主題，推出身穿工作服的動物角色系列，包括11款膠吊飾、徽章、玻璃磁貼以及文件夾。其中膠吊飾採用隨機發售形式，吸引粉絲收藏。此外，角色專屬商品如馬克杯和軟綿綿吊飾，聚焦人氣的獅子君、大象君，以及電影原創角色天馬妹妹，各推出3款設計。T-shirt則印有獅子君、大象君、鱷魚君和猴子君的圖案，簡單又吸睛。

電影聯名商品陣容豐富，包括10厘米高的絨毛公仔、掛鏈公仔，以及實用的手機吊繩。特別推薦連鏡化妝袋，共10款動物設計，內置鏡面且容量充足，適合收納隨身小物。商店內同時設置多個打卡位，重現愉快動物餅經典包裝造型，並新增獅子君專屬拍照牆與電影特別版場景，讓粉絲能化身「餅乾盒中的動物」，拍下有趣照片。