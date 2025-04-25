iPhone 17 Air首現身！厚度激減三分一？

iPhone 17將於今年9月推出，有傳廠方除了iPhone 17、17 Pro及17 Pro Max外，還會推出超薄的iPhone 17 Air。日前iPhone 17 Air的模型機於外國科技頻道Unbox Therapy流出，經量度後新機厚度只有5.65mm，相較8.725mm厚的iPhone 17 Pro薄了三分之一，成為迄今為止最薄iPhone！片中主持又嘗試用力拗彎機身，結果機身沒有變形，有傳此機採用了鈦金屬與鋁合金機殼，藉此減重同時確保有足夠堅固度，可預期Phone 6 Plus 的「彎曲門」事件不會重現。

片中的模型機還證實了傳聞幾點，首先是為了偷薄機身，背後改用了單鏡頭設計，取消了超廣角鏡頭。其次，它的相機模組變成長方形並向外凸起，補光燈移至最右端，並保留機側的相機控制按鍵，設計跟全個iPhone 17家族一致。另外，機身變薄難免犧牲電池容積，這方面此機很大機會搭載自研Apple C1數據機晶片，令單次充電可使用更長時間，續航力不會比目前iPhone 16系列短。

同場加映︰星戰配件

隨着5月4日「星球大戰日」即將來臨，配件品牌CASETiFY宣布與STAR WARS再度合作推出聯乘產品，最大亮點是Darth Vader AirPods珍藏版立體保護殼，不但採用全黑設計並加入仿維生器細節，更配備經典呼吸聲音效果，相當有心思。 STAR WARS手機掛繩亦同樣特別，採用啞黑配色，並掛有機械人C-3PO、R2-D2及星戰標誌掛飾，散發星戰魅力。機殼方面，融入了星戰開場字幕、反抗軍聯盟、銀河帝國等經典元素，完全Fans向。