「神獸天使」蔡慧欣復活節前夕誕第3胎　婚後生活富貴住獨立屋

蔡慧欣(Gemma)是2011年落選港姐,身材出眾的她早年於TVB節目《五覺大戰》中,擔任神獸天使「騰騰雞」,而為人所認識,她於2014年淡出娛樂圈後,2017年與圈外男友Keeman奉女成婚,之後更三年抱兩,與老公育有一對子女,到了去年11月,她於社交網宣布佗第3胎的喜訊,到了上星期復活節前夕順利誕下一子:「The most special Easter weekend with our baby Mason who decided to arrive on Good Friday, just in time to celebrate Easter with us.」她晒出老公以及一對子女,到醫院探望她的照片,相中看到蔡慧欣面色紅潤,氣色不俗,囡囡更抱住細佬Mason以及幫手餵奶,三姊弟同框的畫面,真是Warm到爆!

34歲的她婚後過着幸福少奶奶生活,更不時約同屆港姐朱晨麗及胡中慧等聚會,據知她的老公經營日本餐廳,於香港有6間分店,而她一家不時去旅行,又有不少名牌包包,她不時於社交網分享親子日常生活點滴,曝光其獨立屋豪宅,空間感十足,更設有戶外花園,可以讓小朋友玩水,令網民都好羨慕!