「神獸天使」蔡慧欣復活節前夕誕第3胎　婚後生活富貴住獨立屋

蔡慧欣（Gemma）是2011年落選港姐，身材出眾的她早年於TVB節目《五覺大戰》中，擔任神獸天使「騰騰雞」，而為人所認識，她於2014年淡出娛樂圈後，2017年與圈外男友Keeman奉女成婚，之後更三年抱兩，與老公育有一對子女，到了去年11月，她於社交網宣布佗第3胎的喜訊，到了上星期復活節前夕順利誕下一子：「The most special Easter weekend with our baby Mason who decided to arrive on Good Friday, just in time to celebrate Easter with us.」她晒出老公以及一對子女，到醫院探望她的照片，相中看到蔡慧欣面色紅潤，氣色不俗，囡囡更抱住細佬Mason以及幫手餵奶，三姊弟同框的畫面，真是Warm到爆！

34歲的她婚後過着幸福少奶奶生活，更不時約同屆港姐朱晨麗及胡中慧等聚會，據知她的老公經營日本餐廳，於香港有6間分店，而她一家不時去旅行，又有不少名牌包包，她不時於社交網分享親子日常生活點滴，曝光其獨立屋豪宅，空間感十足，更設有戶外花園，可以讓小朋友玩水，令網民都好羨慕！