Lisa@BLACK PINK擔任導師　學員開心到腳軟

選秀真人騷節目《創造營亞洲（第二季）》今季繼續在泰國舉行，由徐明浩、BamBam擔任發起人，Yaya、羅傑夫、袁婭維擔任導師，林依晨擔任飛行導師。明晚（26日）在無綫播出的節目，亮點由韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa擔任客席導師，當各學員逐一步入排舞室，見到偶像在面前時，有人開心到腿軟、亦有人驚喊「Oh My God」。

今趟他們獲派的任務不單是要讓Lisa記住自己，還要讓她頒發「A」級認可，各學員為完成任務可謂出盡奇謀，打後空翻派心心、跳街舞、唱情歌兼而有之，可惜都不獲歡心。反而一名泰籍學員心水清送上一隻Lisa至愛的Labubu公仔，逗得她在尖叫聲中送上「A」級認可，而另一位中國籍學員亦展奇謀，跳出Lisa的舞步同時獲派「A」。

搞笑完畢後Lisa分享自身的經歷，鼓勵參賽學員，她說︰「其實我在出道前，訓練了五年，五年不算短也不算長，但確實是很辛苦的時光。」她不諱言有過想放棄的一刻。有來自日本的學員請教如何解決想家的情緒，Lisa表示每當想家時，就會到當地泰國餐廳吃家鄉菜，她還反問在座學員說︰「你們現在最想吃甚麼？」最後一致通過Lisa請食壽司兼打邊爐，一次過滿足兩個願望。