藝人楊秀惠今年初宣布第3度做媽媽,上月才剛坐月出關的她即現身不同品牌活動,又頻頻跟閨蜜好友約會,身形弗到爆,完全不似是3個小孩的媽媽。秀惠分享指即使多忙着湊BB,也要懂得平衡,要好好分配時間,才能繼續兼顧生意及家庭:「女人不要忘記愛自己、做自己,有時間要打扮靚靚,約朋友吃頓飯獎勵自己,才更有動力前行。」

她自然說到做到,繼早前與好友陳茵媺慶生後,剛剛又相若好姊妹岑杏賢(Jennifer)大歎著名中菜 ,點了最出名雞油花雕蒸蟹陳村粉、炭火厚切叉燒等,一口氣歎了十道菜,食得非常盡興,網民也驚嘆二人食量驚人。秀惠與杏賢沒見半年,自然話題不絕,她在社交網說:「Half a year later,nothing’s changed ! Same vibres , same laugh ,endless chat ,great company and good food. 」Jennifer則在社交網多謝秀惠請食飯。