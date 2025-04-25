余香凝拋夫棄子女　孖胞妹赴新加坡睇Lady Gaga演唱會

金像影后余香凝（Jennifer)、妹妹余潔滢、廖子妤、徐頴堃和Super Girls前成員陳穎欣、吳嘉禧和蔡明思等今日現身活動，Jennifer表示頭重重作病，透露因為以傳統方法用口替歲半的兒子吸啜鼻涕，懷疑交叉感染不適：「因為囝囝唔鍾意用鼻涕吸啜儀器，才幫佢啜。」

現場被讚母愛好偉大，但她就透露將拋夫棄子女，與妹妹去新加坡睇Lady Gaga演唱會，快閃3日兩夜，仔女交由老公及婆婆照顧，自言需要享受Me Time，因過去的復活節實在太忙。近日播出她主演的《麻甩媽咪》兒子亦有份出鏡，他說當日拍攝原本用假BB，因一鏡到底容易穿崩，於是她提議抱兒子出鏡，笑言忘記有沒有收利是，說兒子看了自己出現在電視，面露笑容似懂非懂。

Jennifer又表示好想跟妹妹合作拍劇演姊妹，又講笑不介意化老妝演母女，兒子演孫兒，就剛好三代同堂。有傳Jennifer老公豪花2千多萬購下西半山豪宅建安樂窩，她表示私人事不想多講，只表示置業並非近年的事，「係安樂窩，（你嘅Dream House?)一家人一齊住邊度都係Dream House。」余潔滢指家姐志願是結婚組織家庭，自己的志願是開心自由。

第43屆香港電影金像獎將於周日舉行，余香凝去年憑《白日之下》擇下金像影后，今年她和廖子妤（Fish)將分別擔任頒獎嘉賓，Jennifer誁笑出席頒獎禮的服飾性感與否見仁見智，笑言只會「露齒」。Fish表示一向着衫以性感為主，但不及去年所穿服裝性感，笑謂準備「露骨」。又指從來無人可以阻止到她行性感，所以不用給男友過目，只擔心當日落雨，講笑想搵法師作法。男友盧鎮業（小野）獲提名「最佳男配」，會由她頒男配？她就大賣關子。同門徐頴堃六年前與Fish合作劇集《地產仔》，笑言加入公司是因為Fish，視為女神及奮鬥目標。

對於兄長徐偉棟傳與姚子羚拍拖，徐頴堃表現避忌，指在街見過子羚，讚子羚靚女，想多個大嫂錫你？「最緊要哥哥健康開心，希望給予佢哋空間。」透露現時單身，擇偶條件要孝順、獨立，人品為主。問到Fish可有男生介紹給師妹？Fish笑說：「碩果僅存最好嗰件畀我執咗！都會幫佢留意。」