《職工8》角色造型海報全公開　謝洛美留言暗示想歸隊

由荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible - The Final Reckoning）即將於下月「隆重登場」，而「靚佬湯」早前於社交網貼與導演Christopher McQuarrie合照，並留言大讚他「不僅僅是我親愛的朋友、我的創作夥伴，還是年度導演，他亦是一位藝術家」。即惹來曾於《職工》系列有份參與演出的美國男星「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）留言回應。

曾於《職業特工隊：鬼影約章》（Mission: Impossible – Ghost Protocol）與《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission: Impossible – Rogue Nation）兩集中參與演出的謝洛美，於「靚佬湯」的帖文留言表示「想念你們，男士們」，即令粉絲深深感動並留言表示「希望你回歸」。

其實原本謝洛美有機會參演2018年的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout），但因為與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）的檔期相撞而忍痛推辭《職工》的演出，導演Christopher曾於網台節目上表示仍想找謝洛美客串演出但一直未成事。就算對上集《職業特工隊：致命清算》（Mission: Impossible – Dead Reckoning），謝洛美都冇份演出，外界猜測是因為他當時才剛經歷過嚴重意外，無法負荷片中大量動作戲。另方面，《最終清算》的片長公布為169分鐘，而湯告魯斯於片中除了上天下海之外，他日前亦公開於暴雪拍攝的情況。