陳山聰爆馬國明想生一隊足球隊　笑言：我放長雙眼

藝人陳山聰、劉佩玥（Moon）、張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、郭柏妍及丁子朗等，今晚（25日）出席無綫劇集《奪命提示》大結局晚宴，劇中終極Big Boss引起全城競猜，最後揭盅是馬國明，成為驚喜彩蛋。

陳山聰受訪時，講到不少網民憑山聰在社交網貼文稱要「決一死戰」，馬國明秒畀讚，而推斷馬國明正是終極Big Boss，山聰笑指對方太得閒：「之前我同佢、蕭正楠一齊登台，我同蕭正楠傾生仔經，佢又搭嗲，我哋叫佢得閒快啲生仔，佢話自己有兩隻貓。（過兩招畀佢？）上天會安排，佢話生一隊足球隊，我同蕭正楠放長雙眼睇佢點生。」

今次晚宴由山聰、振朗及監製文偉鴻請客，山聰指原本今晚要往佛山綵排，但為跟大家一齊觀看大結局而改期，提早幾天綵排，不過明早便要上佛山開騷：「今晚唔可以食嘢，因為我之前去日本拍節目肥咗，我最近兩星期節食減肥，已經減咗10磅，今日唔敢亂食，唔想開騷水腫，冇理由忍口咁耐一朝喪，睇大家食就開心。」問到女子組會否請客？Moon笑言若之後有慶功，願意在慶功上表演，或者叫Big Boss請食飯。

兩人對劇集收視及討論度高大感滿意，由於知道監製不愛拍續集，但望能原班人馬合作，Moon稱今次劇集反應不俗，相信有機會再拍，又謂不少粉絲及街坊會叫她在劇中角色名，山聰爆兒子以往不會看他的劇集，但今次也有追看，不過主因是兒子很喜歡Moon。