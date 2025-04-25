大熊杏優　渴望做笑匠

好多人都話喜劇係最難演，就以港產片為例，稱得上一代笑匠嘅演員，真係屈指可數，但喜劇始終係一個受歡迎嘅劇種，唔少藝人都會嘗試喺鏡頭前搞笑，好似日本寫真女優大熊杏優就好希望有朝一日能夠向高難度挑戰！

形象討好

喺日本，唔少靚女視拍寫真為加入影視界嘅跳板，希望成為下一個小池榮子，而喺同一時間，亦有唔少女藝人為咗爭取曝光同人氣而投身寫真界，今日為大家介紹嘅大熊杏優就係演員出身。

今年22歲嘅杏優，擁有一張清純又可愛嘅面孔，笑起上嚟散發出一股令人精神一振嘅青春魅力，所以喺電視劇集《家政婦黑美不會原諒腐爛的家庭》入面扮演初中生，完全無違和感。身材方面，杏優雖然生得細粒，但心口有一對D Cup美乳，加上肌膚鮮嫩白滑，真係好吸睛！

挑戰自己

大熊杏優喺2022年加入寫真界，憑住一頭清爽短髮同一身青春氣息，引起唔少觀眾注意，但其實佢早喺2017年就為電視劇《偶像×戰士 奇蹟之音！》演出，之後陸續拍咗多部電視劇，包括今年年初播出嘅《在這樣的地方吃背叛餐 ~掀起風波的七人役員》。另外，阿妹係一位相當受歡迎嘅網紅，IG帳號有超過18萬粉絲，亦演過舞台劇同電影。

問到杏優對演藝事業有乜嘢期望，佢就話自己係孤獨精，平時唔鍾意交際應酬，亦唔多識引人發笑，所以好想試吓拍喜劇，飾演一個大癲大肺嘅角色向觀眾大放笑彈。

除咗拍寫真之外，大熊杏優喺近期有好多電視演出，登入其社交網，就會知道佢有乜嘢新劇播出，仲可以從中搵到大量寫真照。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎1吋

三圍：33D-23-34