馮允謙一鏡到底拍MV　絆倒執生自轉一圈

歌手馮允謙（Jay Fung）推出英文情歌《She Don’t Love Me Anymore》並親自作曲、填詞，歌名已經表明一切，新歌對非常有意義，MV更採用一鏡到底方式拍攝。MV中Jay在草地上自彈自唱，再帶着結他步行到沙灘，期間遇上牛群以及前來滑浪和放狗的人，由於採用一鏡到底，團隊每次需待人群散去才能繼續拍攝，Jay說：「入行到依家都好少用一Take模式拍MV，好特別都好快拍完，不過都拍咗10幾個Takes，因為每一Take都有嘢要調節。估唔到7點已經好多人喺海灘、有好多牛、又有狗仔，又要捕捉個天色，想有太陽又唔想太光，因為想Moody啲Match番首歌。」

拍攝期間，Jay險被地上的植物絆倒，考驗他執生能力，他立即執生自轉一圈穩住腳步，絲毫沒有露出不安表情，獲團隊大讚轉得自然，他笑言：「我平衡唔係咁好，就嚟仆嘅時候好自然轉咗一圈。我以為會有啲奇怪，但睇番覺得個轉都幾好睇，跟住下一Take再做番個轉，有啲嘢就係唔覺意撞出嚟，覺得啱就用。」

MV中比起平日官仔骨骨的Jay，罕以鬚根頹廢造型示人，更貼近MV的悲情氛圍，他說：「本身冇諗住留鬚，但呢首歌比較Sad，頹廢啲嘅造型好適合今次MV。唔係工作嘅時候我都唔鍾意剃鬚，亦有諗過留鬚，如果你哋覺得好睇記得講，咁我就可以留多啲鬚。」Jay又透露今年計劃推出不同語言的歌曲。