靚偈美女玩露出,相信冇邊個直男唔鍾意睇,但要喺現實生活中遇見,仲難過中六合彩!市場觸覺敏銳嘅四仔片廠,當然唔會放過借題發揮嘅機會,唔知以下邊套作品啱你胃口呢?

店舖玩出火

以露出為題材嘅四仔,唔一定發生喺野外,偷偷喺店舖內玩露出,刺激程度絕對有過之而無不及!由片廠MOFOS製作嘅《Let's Post It #16》,搵嚟Diamond Franco、Scarlet Rose、Wynn Rider同Dakota Quinn化身露出愛好者,故事講述呢4位靚偈女脫星成日喺店舖內露出心口兩點,有時興之所致更會偷露三點添!之不過,上得山多終遇虎,某日佢哋發現自己嘅露得行為被監控鏡頭捕捉,店方負責人借勢要脅,話要有得曳曳先唔搞大件事!表面上,幾位靚女因為被迫就範,喺床上表現得有啲抗拒,身體反應卻相當誠實,皆因可以喺店舖內胡天胡帝正正係佢哋夢寐以求嘅體驗!

難忘第一次

對露出愛好者嚟講,最難忘嘅體驗莫過於第一次露出,既緊張又刺激,過程中得到嘅快感實在難以用筆墨嚟形容,於是片廠JM Productions決定拍成四仔作品《Reds》,兼且搵嚟Valentina Nappi、Hillary Scott同Jessica Rox呢3位索女主演,令大家睇得更投入。影片一開始,索女們會先交代乜嘢時候發現自己有露出癖,再以影片還原第一次露出經歷,最後仲會加插幾場激烈床戰,為觀眾帶來更強烈嘅官能刺激。

敏感度升級

有人話露出可以帶嚟快感,仲會令身體變得零舍敏感!想知道係咪真有其事,千祈咪錯過由Crave Media出品嘅四仔《Touch Of The Younger Kind #15》。話說Catalina Ossa、Mina Moon、Maya Farrell同Val Steele呢班脫星喺片中嘅旁白中稱,每次露出,就會極度渴望同男人曳曳,因為喺呢個狀態下,好易獲得性高潮,所以同男脫星喺床上交鋒時顯得特別興奮。值得一提,片尾特別加咗類似「如有雷同,實屬巧合」嘅字眼,究竟脫星嘅現身說法係真係假,就留待大家自行判斷。

碟評

身為一般四仔迷,未必領會到露出有乜嘢咁好玩,但見到靚女露出又會覺得好過癮,難怪四仔片廠咁鍾意拍露出主題!3部作品中,《Reds》同《Touch Of The Younger Kind #15》都搵咗聲稱有露出癖嘅女脫星孭飛,以第一身分享箇中感受。至於《Let's Post It #16》唔止有靚偈脫星騷哥利,仲有埋劇情,值得一睇。