【是日通勝】

農曆三月廿九

乙巳年 庚辰月 乙丑日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：掃舍、捕捉、納財

忌：栽種、出行、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：08、31、39

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：面對未處理的老問題，不放棄就有望解決。

金牛座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

雙子座：財運好但不是天降橫財，要謹記多勞多得。

巨蟹座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

獅子座：事業上得不到人脈支援，易變得孤掌難鳴。

處女座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

天秤座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

天蠍座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

人馬座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

山羊座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

水瓶座：各方面運勢皆上升，但投資理財必須審慎。

雙魚座：與人溝通忌自說自話，須顧及對方的感受。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）豬 易失眠

鼠：思索問題不夠全面，易在工作上出錯。

牛：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

虎：跟伴侶坦誠溝通，感情關係會更牢固。

兔：事業運一般，做事不夠認真會有麻煩。

龍：改善人緣好時機，熱心助人帶來好運。

蛇：需要休息，不妨趁周末與屋企人共處。

馬：積極學習新知識，對事業發展有幫助。

羊：是日沖煞，健康運稍遜，要放鬆心情。

猴：財運旺，可從別人身上獲得投資靈感。

雞：不乏求財機遇，生意人易獲客戶支持。

狗：貴人運強，家中長輩是你的經濟後盾。

豬：心情煩躁，胡思亂想，易有失眠問題。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽金牛+上升火象=？

太陽金牛、上升白羊

這個組合的人擁有金牛座的穩定性和實際性，但上升星座白羊使他們的外在表現更為熱情和直接。他們初見時可能給人一種充滿活力和自信的印象，具備白羊座的勇氣和決斷力。他們天生具備主動性，喜歡追求新挑戰，並且行動迅速，決策果斷。在熟悉環境中，金牛座的耐性和實際性會讓他們在各種情境中保持穩定，同時上升白羊的特質會激勵他們不斷尋求進步。

太陽金牛、上升獅子

這個組合的人擁有金牛座的實際性和耐力，但上升星座獅子使他們的外在氣質更為自信和魅力。他們初次見面時可能給人一種華麗和令人矚目的印象，具備獅子座的領導氣質和自尊心。他們喜歡成為焦點，擁有強烈的表現欲望和創造力。他們天生具有吸引力，容易贏得他人的尊重和讚賞。在熟悉環境中，金牛座的穩定性和實際性會讓他們在追求物質和生活舒適的同時，發揮獅子座的領導能力和創造力。

太陽金牛、上升人馬

這個組合的人擁有金牛座的穩重和實際性，但上升星座人馬使他們的外在形象更為自由和樂觀。他們初次見面時可能給人一種熱情和開朗的印象，具備人馬座的冒險精神和探索欲望。他們喜歡旅行和追求知識，對新事物充滿好奇心。他們天生具有哲學思維，並且擅長與人分享他們的見解和經驗。在熟悉環境中，金牛座的穩定性和耐力會讓他們在探索和冒險中保持踏實，並實現自己的目標和夢想。