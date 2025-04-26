顛覆自我爭帝！許冠文獲封戲神　期盼《破．地獄》奪「最佳電影」

「冷面笑匠」許冠文（Michael）憑英皇電影《破．地獄》角逐今屆香港電影金像獎影帝，由於他在《破》片顛覆本身洋化性格，演活堅守傳統的嚴肅老竇「哈佬文」一角，精湛演技獲網民封為「戲神」！雖然賽前被一致睇好，但Michael直言最想影片奪「最佳電影」。

《第43屆香港電影金像獎》明天在香港文化中心隆重舉行，今年憑英皇電影《破．地獄》提名影帝的許冠文，於1982年首屆香港電影金像獎已憑電影《摩登保鑣》榮登影帝，相隔43年，他在《破》片演性格火爆、堅守傳統，但又口硬心軟的嚴父角色，表現獲得不少好評，被睇高一線。早前他接受文雋網上節目訪問時，笑指弟弟許冠傑是「歌神」，他亦想獲封「戲神」，普通一句說笑獲得不少網民支持，指他絕對有資格做「戲神」！

Michael日前接受東網獨家專訪，提到「戲神」一事，他笑言只是說笑，還指覺得大家一直以來叫他做Michael夠親切，而近期在街上多了人稱呼他做「哈佬文」，令他很開心：「演戲咁多年終於有個角色深入民心，呢樣嘢幾好。」

今年金像獎影帝之爭，Michael跟兩位對手劉青雲、郭富城都曾合作，林峯與游學修則是後輩演員，問他對幾位對手有何看法？他謙稱謂：「今年我能夠獲得提名，深感幸運！非常感謝金像獎評委、導演陳茂賢以及英皇電影。依家觀眾嘅水平高、要求高，我能夠同劉青雲、郭富城、林峯同游學修一齊提名，代表觀眾同評委嘅認可，我知道大家都好努力，大家表現都相當好。」

金像獎前夕，網上有不少賽前預測，大多睇好Michael奪獎，他卻持不同看法：「我覺得能夠入圍已經好唔錯，我睇到自己好似落後喎，哈哈！點都好，其實有留意我多年嚟訪問嘅朋友都知道，我最希望攞到嘅獎係『最佳票房獎』，我覺得今次《破．地獄》確實做到咗，唔少網民都想《破》片攞『最佳電影』，我都好想，電影能夠獲得觀眾嘅認同，對我嚟講係最好嘅大獎。」

讚衛詩雅演得投入

早前導演陳茂賢受訪曾大爆片中有場女兒衛詩雅替Michael沖涼的戲份，而他不斷反抗，拍攝時因地方狹窄，混亂間從輪椅上跌落地，更弄傷手部，雖然極度痛楚，但他仍堅持拍下去，Michael直言這場沖涼戲確實難忘：「算係《破．地獄》其中一場重頭情緒戲，首先現場搭建個浴室好逼真、好細緻，好有家嘅感覺，另一方面，我都要稱讚衛詩雅，佢演出時嗰種投入，令我都忘記咗自己係演緊戲，直接將佢當成親女一樣。」

不少影評都讚Michael今次在《破》片的演出完全是另一個人，跟他本身較洋化的性格有很大差異，問他事前是否做了很多準備？他說：「戲入面嘅角色『文哥』同現實生活中嘅我確係有頗大差異，譬如我對道教以及喃嘸嘅傳統認識唔多，可能我受西方教育，所以對子女兒孫嘅溝通會比較開明啲。但『文哥』呢個角色唔算好難演，因為佢同我嘅爸爸好相似，我哋上一代嘅父母大多數就係咁樣，所以唔算難度好高。」

游學修打定輸數：Michael贏梗！

藝人游學修今年憑電影《看我今天怎麼說》首度獲金像獎影帝提名，早前他於台灣金馬獎爭影帝，以極少分數之差敗給電影《漂亮朋友》的張志勇，得第二名，今次於金像獎又遇上熱爆勁敵許冠文，問他會否稍欠信心？游學修笑言：「《破》片上映嘅時候，我睇完前輩許冠文嘅演出，已經講咗好多次『今年Michael贏梗金像獎』，佢嘅演技真係非常之精湛。」今次獲提名影帝的男星，不少都攞過金像獎影帝，除了許冠文之外，郭富城及劉青雲都曾稱帝，只有游學修與林峯是「初哥」首次提名，游學修笑言跟林峯本身是同公司，所以感情不錯，今次爭獎可說毫無戰意，他還笑言對方將會帶他去尋找香港美食。

《看》片劇組對角色要求極高，本來想搵一位有聽障的演員擔任男主角，但最後因未能找到合適人選，角色才落在游學修手上，他亦非常珍惜機會，花了整整一年時間去學手語，其中半年更是「地獄級」誓要打出手語「精粹」，不想辜負好角色。