娛圈單打︱仙女賤男傳緋聞 不倫出軌多到暈

網上瘋傳東京灣今日下晝會有8.3級大地震，嚇到唔少人腳軟。不過講震撼，點都唔及日本藝能界呢單「9級地震」──25歲女神永野芽郁被傳搭上40歲人夫田中圭，仲疑似溝埋韓星金武俊，消息一出，殺傷力媲美30米海嘯。

永野芽郁一向食住「仙女式哭泣」嘅純情人設，點知近排黑到燶，先係被諧星公開性騷擾嚇到喊住走，依家仲捲入雙重不倫，手上幾套劇同廣告隨時凍過水。

憑《大叔的愛》爆紅嘅田中圭出名係娛圈「慣犯」，經常被爆背住老婆四出偷食，疫情期間仲山長水遠去大阪夜店獵艷，據報偷嗒貌似橋本環奈嘅20歲索女，認真識食，今次竟然食埋「仙氣天花板」，難怪令一眾宅男眼紅到爆。

講開又講，日本不倫文化確係離奇過AV情節。有調查發現全國49%女性曾出軌，即係每兩個女人就有一個試過偷食，44%單身女同人夫拍過拖，24%直頭同已婚男有過關係，至於20幾歲日本妹更喪，近七成承認對人夫有好感，據講關東有班人妻組成「不倫互助會」互相掩護出軌，專業過特工，問你服未？

話就話日本社會對不倫容忍度較高，但公眾人物就冇運行，所以呢，做明星真係要諗清楚，唔好恃住後生學謝霆鋒首《活着VIVA》咁「年輕得碰着誰亦能像威化般乾脆」，威係威，但脆完之後可能連事業都碎埋。

依家三位當事人都死口唔認，不過啲解釋仲幼稚過小學雞作文，真係講都無人信，睇嚟呢壇「地震」仲有排餘震，反正田中圭早已「死豬不怕滾水燙」，唔爭在再衰多鋪，好大機會潛水等件事自己淡，至於永野芽郁？祝佢好運。