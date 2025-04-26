美妝產品零售集團大折日　MEGA SALE限時優惠低至25折

【營業資訊】入季除了為衣櫥換新裝，更要好好呵護肌膚。護膚品、彩妝顏色都要「大變身」！《莎莎大折日 MEGA SALE》由即日起至5月15日推出限時激賞，精選逾近300款筍貨低至25折發售，切勿錯過全年至抵入手時機!

低至44折買齊日韓潮物

要入手最新潮流護膚品及護髮產品，莎莎都可以一站買齊，包裝人氣品牌連續3星期限時放送、韓國新興品牌推出的「Cool Tone精華」，冰涼果凍凝膠質地滋潤肌膚，只需兩星期皮膚就可以回復緊緻透亮。

國際品牌低至29折 換季煥膚好時機

國際品牌亦優惠大晒冷，低至29折！集合逾30款護膚、彩妝優惠，包羅萬有。特別推介全城缺貨的美國品牌肌底修護液激減至43折，MEGA SALE尊享價$598即可入手；日本品牌人氣的「紅腰子精華」亦激減至3折，MEGA SALE尊享價$308；轉季皮膚容易敏感，補水絕不可少，美國品牌玫瑰保濕面膜VIP價$206低至36折。快把握年度低價囤貨最佳時機！

入夏防曬 全方位抵抗紫外線

一年四季都需要做好防曬措施，尤其是在紫外線高的夏季！莎莎大折日期間多款日常防曬及防曬調色霜都有優惠，一於為夏日做好準備。

低至38折入手眼唇面膜 日日為肌膚補水

夏季紫外線強烈，想要保持白皙透亮又飽水的肌膚，除了乖乖做好防曬，晚間保養一定不可少！莎莎作為一站式面膜專家，多款功能面膜為你皮膚美白、補水、補充膠原等！莎莎獨家發售的升級版全效水潤透光面膜，每片面膜為肌膚導入40ml精華，高效保濕、淨白淡斑、緊緻肌膚，全新配方更新加入8重玻尿酸：高效深層保濕，重重包裹皮膚各層，加倍保濕效果，MEGA SALE期間買3送1，再送全方位亮彩眼膜；另外補濕推介有綠魚子精萃保濕面膜增量版20片裝，VIP價$198有20片，平均$9.9一片, 晚晚敷足一個月$300有找！除了面部，眼部幼嫩肌膚都要好好修護，韓國人氣眼膜2件裝激減低至44折。想把握夜間黃金修復期，「瞓」住都可以護膚，快速補濕，即以38折MEGA SALE尊享價$85入手韓國品牌水亮補濕睡眠面膜，快趁至抵價買齊眼唇面膜，好好滋養肌膚！

買齊家用美容儀及精華 HOME SPA不出門都可以居家緊緻亮肌

日常工作忙得喘不過氣來，假日想在家好好休息，不想安排時間外出做Facial，家用美容儀可以讓你足不出戶都可以輕易緊緻亮肌！日本品牌牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀一秒可達致10發智能連閃，超高頻率出光，加速褪黑嫩白，還完靚靚美白肌膚，精華配上美容儀效果加倍。

CP值高美肌護膚套裝 單件護膚好物低至35折

護膚產品五花八門，CP值高的美肌護膚套裝滿足您所有保養需求。包括韓國品牌天氣丹華炫套裝 7件裝改善肌膚水油平衡問題，提高修復力，讓肌膚保持年輕光澤肌。踏入初夏，皮膚油脂及狀況都會有變化，謹記要換上合適日常護膚產品。韓國品牌順行潔顏泡沫質地溫和，泡沫質感豐盈，徹底去除面上污垢，潔淨肌膚同時補濕，重煥水漾柔嫩肌膚；歐洲品牌金鑽臻貴面霜及精華蘊含精緻無比的金箔，讓肌膚綻放亮麗膚質，更緊緻細滑，提亮修護，賦活肌膚鑽石般光亮。

春夏潮流彩妝低至42折

適逢轉季，是時候換上春夏色彩！精選美妝包括持久底妝之選日本品牌SPF50PA++++氣墊粉底，半霧面效果，粉質絲滑輕盈，妝效持久貼服，讓肌膚一整天保持水潤。要添上夏日色彩，潮流彩妝必備的多個品牌低至52折，輕易打造出潮流妝容。韓國國民定妝噴霧更有買大送細優惠，便攜裝最適合放於手袋外出補妝用，必搶!

換上春夏清新香調 迷人香氣盡顯個人魅力

香水如同每日的穿搭打扮，可以根據不同的心情和場合做搭配，同時凸顯造型氣質。經典人氣的法國品牌淡香水、美國型格品牌淡香水及法國品牌BLOOMING BOUQUET淡香薰皆可以Mega Sale尊享價入手，為你春夏添上浪漫氣息。