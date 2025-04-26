李芷晴被爆揀仔眼角高　葉蒨文自認最愛矇豬眼

無綫綜藝節目《大師兄Thank You Very Much感謝祭》昨晚於將軍澳電視城錄影，大師兄錢嘉樂透露暑假會推出4集特別版，將走出錄影廠到戶外錄影。

而今輯就有《奇情谷》的主持吳若希和曾展望以及鄭衍峰、許俊豪和黃子桐等，跟《女神配對計劃》的林盛斌、葉蒨文、李芷晴和羅毓儀等一同玩遊戲。玩「夾面包」時司儀讓林盛斌（阿Bob）揀自己一隊的羅毓儀對玩，阿Bob表現開心：「咁益我？」並連玩5次，其中一次阿Bob直接錫了羅毓儀臉珠一啖，之後原本接着由葉蒨文（Sophie)玩，Sophie要求換單身的對手，於是換上曾展望。

Bob透露《女神配對計劃》的入圍者男生有好高水準，職業包括有醫生、牙醫、律師，i Banker及分析師等，又有生意人和藝人，指參加者真心想認識女神，問哪位女神最受歡迎？Sophie笑言：「最受歡迎係阿Bob！因佢係金牌媒人，節目之後都可以做介紹。」阿Bob指有些朋友因怕醜出鏡，希望他私下介紹，並爆出李芷晴「最揀飲擇食」，要求好高，Sophie不恨錢，只愛矇豬眼。芷晴認以揀老公大前提下㨂男友，要求高大、年紀大過她、善良和有Feel。Sophie就笑稱：「男仔眼界要闊，雙眼唔使闊。」要有志向和上進心。

吳若希（Jinny）透露，《奇情谷》上集請了兩位現役女優做嘉賓，收視理想，開心獲邀來玩遊戲，可是主持之一的火火未能出席，Jinny笑指對方唔畀面，之後解釋火火與家人外旅：「希望佢玩得開心啲，由得我哋畀人蹂躪。」曾展望就指火火的精神長存。問節目收視好可會添食？Jinny表示《直播靈接觸》會接着推出，笑言可待梁思浩放假時，《奇情谷》又可以頂上。她又透露下次主題是「天王嫂訓練營」，介紹貴婦訓練班，自言好想參加作自我提升，講笑婚後「收了皮」似無需要。提議Jinny可以教授嫁入豪門班？她反應好大：「我開嫁入豪門班？嫁入豪門就唔使⋯（開馭夫班？）可以考慮，如果開希望大家支持。」

另外「獎老」林正峰日前被爆要打兩份工為生，昨日見他身形消瘦，被問捱到瘦？他表示一直以來除了演員工作，有做社工和補習，已經做了8年社工之久。直言已30歲，希望儲多點錢養家，覺得應使得使：「媽媽身體有事唔可以做嘢，自細就攞綜援，屋企開支由我和家姐分擔。（公司唔夠嘢做？）敏感問題唔可以答，呢邊我哋係被動，就試吓另一邊主動爭取。」為慳錢要經常捱米線？林正峰表示飲食向來不奢華，平日生活節儉多吃快餐和車仔麵，跟朋友出外時才使錢，不過就冇拍拖，直言不想連累人，拍拖約會要使費，自言未有能力給予別人幸福。