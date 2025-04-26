控制食欲簡易法　養出小鳥胃

有沒有人曾經試過，愈是經歷減肥，胃口和食欲就愈大，有機會是因為不正確的減肥方法如節食，導致飢餓感頻現。因此學會健康地控制食欲，減少嘴饞貪吃，便能令更好地管理體重，又不會過於痛苦。

1.用小碗碟裝食物

有心理學研究顯示，吃飯所使用的碗碟，甚至湯匙大小都能影響進食分量，大碗碟會讓食物分量看起來比較少，導致容易低估分量而放入更多食物，有研數據指出食量可以因而增加20%！若將食物放入小碗碟則會看起來更為豐盛，容易產生「已經夠吃了」的想法。

2.保持充足睡眠

長時間處於高壓、睡眠不足的狀態，身體便會分泌更多皮質醇，並會讓「飢餓素」上升，繼而誘發情緒性暴食，特別容易囤積腹部脂肪，由此出現壓力愈大，愈難瘦的情況。加上熬夜容易產生吃消夜的念頭，特別渴望進食即食麵、炸雞、汽水等高熱量的食物。因此，建議每晚保持7至8小時的充足睡眠，以幫助放鬆心情和減低食欲。

3.細嚼慢嚥

當我們進食時，大腦需要約20分鐘才會接受到吃飽的信號，如果吃得太快太急，便容易在大腦接受到飽足信號前，已經攝取過多食物。因此，建議進食時避免滑手機或煲劇，專心細嚼慢嚥，加上每口都被充分咀嚼，更有助消化，減輕腸道負擔。