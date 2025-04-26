金賽綸一早有好感？金秀賢被爆當兵期間與前偶像拍拖

韓國男星金秀賢上月被已故女星金賽綸的遺屬指他在金賽綸未成年時開始交往，但他強調是在對方成年後才開始拍拖，已向金賽綸遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」以損毀名譽為由，提出約6,586萬港元賠償訴訟。

遺屬指金秀賢是於2015年底至2021年7月與金賽綸拍拖，但早前記者出身的網紅李振浩爆料指金秀賢與金賽綸於2018年時各自有正在交往的對象，今日（26日）有韓媒爆料指金秀賢於2016年至2019年是與偶像出身的女演員A某交往，而他是於2019年春天與A某分手，知情人士表示：「金秀賢與A某的關係是公開的秘密，所以當時根本不可能和金賽綸拍拖。」他又指金秀賢曾多次與A某傳緋聞，當兵期間亦有寫信給A某。

亦有知情人士表示：「雖然不肯定是甚麼時候開始拍拖，但可以肯定金秀賢於2017至2019年服兵役期間是和A某交往，金秀賢與金賽綸是從2019年才開始拍拖，關係維持了一年。」他又指金賽綸很久之前開始便對金秀賢有好感，是在成年後才成為戀人。報道又指金賽綸於2016年、2018年及2021年都有不同的男友，其中包括男歌手曹承衍及運動員。