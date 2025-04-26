【營事檔案】豆腐吞拿魚米紙煎餃

這是一道創意十足且營養豐富的料理，利用了豆腐及吞拿魚，製造出好像用豬肉混成的餡料，，提供了多種對健康有益的營養。這道菜利用米紙作為外層包裹材料，不但更簡單，而且讓整體更加輕盈且低熱量，是一道十分有趣味的菜式。

豆製品鈣含量相差甚遠

豆腐是由大豆製成的，富含植物蛋白，是素食者蛋白質攝取的重要來源。除左蛋白質以外，豆腐含有豐富的鈣質，是奶製品以外含有高鈣質的食物。但並非全部豆類製品也很高鈣，當中以豆乾 (每100克含有630毫克鈣) 含鈣量最高，其次是硬豆腐 (每100克含有350毫克鈣) ，而軟豆腐則只有13毫克鈣，相差多達48倍。因此如欲進食豆類製品是為了攝取足夠的鈣質的話，應以豆乾或硬豆腐優先。

吞拿魚新鮮或是罐頭都有營

吞拿魚除了為這道菜中提供了優質的蛋白質以外，更有Omega-3脂肪酸。吞拿魚是一種富含魚油的魚類，而Omega-3脂肪酸對於心血管健康非常有益，有助於降低血液中的壞膽固醇水平，減少心臟病的風險。Omega-3脂肪酸在罐頭加工的過程中是不會受破壞，因此不論是新鮮或是罐頭吞拿魚，都是高營養的食物，而罐頭吞拿魚都有番茄汁味、醬油味或鹽味等，是十分方便的選擇。

豆腐吞拿魚米紙煎餃

材料：

豆腐 半盒

水浸吞拿魚 1小罐

芫荽 3根

雞蛋 1隻

米紙 5張

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1) 芫荽切碎、豆腐壓碎隔去水分、水浸吞拿魚隔去水分備用

2) 將豆腐、吞拿魚、雞蛋、芫荽、鹽及黑胡椒拌勻

3) 米紙輕輕浸濕

4) 加入2湯匙混合物包起

5) 面上掃上適量油，放入氣炸鍋200度15分鐘或煎熟，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。