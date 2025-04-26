王菲撐謝霆鋒啟德騷片段曝光　聽定情曲《玉蝴蝶》冧爆起舞

謝霆鋒《進化演唱會》昨晚（25日）繼續熱爆啟德園主場館，其中王菲驚喜現身包廂低調支持男友成為全城焦點，雖然她已刻意保持低調，但當霆鋒飆唱《玉蝴蝶》時，王菲被粉絲捕捉到忍不住隨節奏搖擺哼唱，非常投入兼陶醉，更在快歌環節與全場觀眾一同起身熱舞，全程笑容滿面，幸福氛圍感染全場。有歌迷激動表示：「天后終於不再『神隱』，這就是愛情最美的模樣！」其實《玉蝴蝶》一直被指是2人的定情歌曲，當年謝霆鋒創作《玉》時正正是與王菲熱戀期，有次他路經花店發現一名叫「玉蝴蝶」的植物，及後向王菲填詞人好友提及此事，發現王與玉字對應、菲字又與蝴蝶形態相似，故寫成《玉蝴蝶》一曲，難怪王菲一聽到定情曲就如此幸福滿瀉。

除了王菲，台下星光堪比頒獎禮紅地壇，多位圈中人包括陳奕迅、徐濠縈、女兒包包、蘇永康、劉浩龍、周慧敏、李克勤及太太盧淑儀、胡定欣、炎明熹、魏浚笙、張家輝、彭秀慧、胡子彤、劉雅瑟、楊受成博士、鄭希怡及女兒、Dear Jane Jackal、黃劍文、周秀娜、伍允龍等齊聚。眾人不僅全程跟唱，更隨《潛龍勿用》、《因為愛所以愛》等金曲站立跳舞 ，揮動手燈支持！

經歷首場熱身後，霆鋒第二晚火力全開！一登場便炸裂全場，近四萬觀眾從第一秒起身嘶吼，形成「人浪聲海」。唱至最後一曲時，霆鋒感性剖白：他說：「多謝所有來自世界各地嘅樂迷們，同時想呼籲給全世界各地的表演者聽到，你哋快啲來啟德開你哋嘅演唱會啦！呢度真係有無限個可能性！」而經過首集收集觀眾意見後，現場音響效果亦作調整得到改善。