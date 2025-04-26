伊能靜結婚10年傳婚變　大方讚老公同一女星匹配

台灣「美魔女」女星伊能靜，2015年梅開二度與小她10歲的內地男星秦昊結婚，生下一女，未料近日卻傳出2人感情生變，各玩各的。對此，伊能靜亦澄清婚姻沒有問題，只是昇華為家人，日前更分享長篇作文為秦昊宣傳新戲，並有感而發道：「夫妻依靠的絕不是愛情。」最後更直言：「我也覺得秦昊和鍾楚曦好配呀！」

隨着秦昊主演電視劇《借命而生》上映，伊能靜亦在社交網發文表示，有句話叫「兄弟是過命的交情」，但她則認為「夫妻是借命的恩情」，有了小孩後就成為生命共同體，而夫妻之間長久經營靠的不是愛情，而是恩義：「恩義才是最終走不散的原因。 當然，這必須是兩個人都有共識才能完成的。」並透露看了《借命而生》後發現秦昊演的獄警有許多細微的生活線，他所飾演的「杜湘東」和鐘楚曦飾演的「劉芬芳」並不是一見鍾情，而是從許多生活考驗中認定彼此；伊能靜大方道，看到許多網友都讚秦昊和鐘楚曦有CP感，她也覺得老公戲中的演出與鐘楚曦非常相配：「在杜湘東封閉而固執的灰色高牆中，是劉芬芳的愛，給他帶來了陽光和笑容。」

最後，伊能靜表示自己會努力扮演好小粉絲的身份守到最後一集，更不忘分享戲外最近秦昊有很多邀約，但他沒看到喜歡的劇本，因此暫時不想拍戲，天天在家中育兒，媽媽很緊張希望秦昊快點再進劇組工作：「我卻非常開心，爸爸（秦昊）終於有完整的時間在家了」，間接表示夫妻倆婚姻狀況無異狀。