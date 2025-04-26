謝霆鋒演唱會女結他手爆紅　僅17歲之齡登啟德舞台惹熱議

謝霆鋒啟德演唱會成為全城熱話，當中台上出現一位17歲年輕女結他手Dale，與霆鋒、音樂總監王雙駿、JasonKui等同台演出，Charm爆零怯場表現引起網民關注。原來Dale師承結他手兼歌手、今屆叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎得主范梓謙（Teddy Fan），年紀輕輕已有豐富演出經驗，從2022年開始，參與過Tone Music Festival，並與多位年輕歌手合作，包括Tyson Yoshi、Jeffrey、JC等，更是女團Lolly Talk在Star Hall演唱會的指定結他手之一。而謝霆鋒個唱音樂總監的王雙駿，亦是從其他演唱會的Band Leader中，得知對Dale的高度評價，於是引薦她加入謝霆鋒演唱會的樂隊，與主角一同首登啟德大舞台，更安排一part讓她在台上，與幾位音樂人較量，相當壓場的她，獲王雙駿及霆鋒認同，相信是前途無可限量的新星。

據知Dale音樂天分極高，鋼琴有八級水平，且醉心結他，同時充滿運動，曾是港隊女子足球的成員，並擅長打高爾夫球，但2022年決定取捨專注發展音樂。