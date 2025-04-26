想輕輕鬆鬆用餐，多樣化又平易近人的意菜是個好選擇，單是薄餅、小食或意粉，已經有不同的配搭，再加上各式各樣的美食菜單，親民又美味。

搶眼風車

來到周末開心放假，最好約朋友齊齊擦番餐。尖沙咀意大利餐廳近日推出周末風車午餐，以餐盤組成的風車有9款菜式，當中包括哈密瓜和聖丹尼爾火腿、生帶子薄切、藍鰭吞拿魚佐牛油果他他作前菜，主菜有慢煮和牛面頰、西西里海鱸魚柳、水牛芝士雲吞配松露忌廉醬、卡邦尼卡拉馬塔意大利麵，客人也可升級點選海鮮拼盤和龍蝦意大利飯，最後以意大利芝士蛋糕作結。

選擇多樣

對香港人來說，最緊要有得揀。上環剛奪得米芝蓮必比登推介的意大利餐廳推出全新菜單，單點菜式有意大利白酒煮蜆、炸蟹肉球、吞拿魚蛋黃醬泡沫、黑松露意大利細麵、意大利豬肉腸寬管粉、香煎鴨胸和意式燴小牛膝等。來到假日，就有全新周末早午餐套餐，就有意大利炭烤雜菜和白酒煮蜆，主食和主菜有甜椒煙熏芝士意大利飯香煎鱸魚等選擇。為之後的母親節，餐廳亦特別在當日推出限定的母親節早午餐菜單，為母親送上伊比利亞火腿48個月配迷迭香意大利麵包、吞拿魚他他、黑松露鴨肝及西班牙甜青椒等前菜，主菜有黑松露和牛面頰、鱈魚配龍蝦香檳忌廉汁和肉眼扒等選擇。

分店限定

偶然上山頂，散步呼吸新鮮空氣，個人都精神啲。該拿坡里薄餅餐廳剛於該區開吭新分店，除原有菜單外，更推出分店限定菜式。意大利肉腸芝士薄餅表面鋪滿開心果，經典回歸的香腸南瓜薄餅，以牛奶芝士配日本南瓜、香腸和藍芝士，其他還有汁煮鷹嘴豆馬尼拉蜆和吞拿魚羅勒青醬手工捲意粉等選擇。