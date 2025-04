《星戰前傳III》重映料擊敗賓艾佛力新片奪開畫票房冠軍

由美國導演佐治魯卡斯(George Lucas)執導的《星球大戰》魅力不減,《星球大戰前傳III:黑帝君臨》(Star Wars: Revenge of the Sith)昨日於北美等地重映慶祝影片上映20周年。影片於北美舉行優先場勁收340萬美元(約2,652萬港元),以目前走勢開畫3日票房將衝破2,000萬美元(約1.56億港元),極有機會擊敗同日開畫由美國男星賓艾佛力(Ben Affleck)的新作《暗算2》(The Accountant 2)而相隔廿載重奪票房冠軍寶座!

《星戰前傳III》於2005年上映時大受歡迎,全球勁收8.5億美元(約66.3億港元)成為當年全年全球最賣座電影票房亞軍,成績僅次於《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)。而於《星戰前傳》中飾演「黑武士」的美國男星希登基斯甸臣(Hayden Christensen)近日亦有為舊作重映而拍片協助宣傳,片中他喝着黑武士頭像杯與《星戰前傳III》爆谷桶在戲院排隊買飛睇《星戰前傳III》。