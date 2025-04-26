《星戰前傳III》重映料擊敗賓艾佛力新片奪開畫票房冠軍

由美國導演佐治魯卡斯（George Lucas）執導的《星球大戰》魅力不減，《星球大戰前傳III：黑帝君臨》（Star Wars: Revenge of the Sith）昨日於北美等地重映慶祝影片上映20周年。影片於北美舉行優先場勁收340萬美元（約2,652萬港元），以目前走勢開畫3日票房將衝破2,000萬美元（約1.56億港元），極有機會擊敗同日開畫由美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）的新作《暗算2》（The Accountant 2）而相隔廿載重奪票房冠軍寶座！

《星戰前傳III》於2005年上映時大受歡迎，全球勁收8.5億美元（約66.3億港元）成為當年全年全球最賣座電影票房亞軍，成績僅次於《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）。而於《星戰前傳》中飾演「黑武士」的美國男星希登基斯甸臣（Hayden Christensen）近日亦有為舊作重映而拍片協助宣傳，片中他喝着黑武士頭像杯與《星戰前傳III》爆谷桶在戲院排隊買飛睇《星戰前傳III》。