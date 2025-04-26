胡鴻鈞認與蔡思貝少聯絡　拍周星馳新片戥她開心

無綫全新歌唱比賽節目《聲秀》今日（26日）在將軍澳電視城進行海選面試，面試人數預計逾200人，將會進行4場面試，每場約有60人，今日出席的評審包括譚耀文、劉浩龍、吳浩康、胡鴻鈞、Eric Kwok及陳奐仁。

胡鴻鈞表示對參賽者大感期待，又回想起自己15年前參加選秀的情形，講到評分標準，他坦言：「我第一次做評判，冇評分標準，我會偷睇吓其他人點畀分，我覺得最緊要係聽落覺得舒服，把聲重要過個樣。（唱你嘅歌會加分？）如果佢好有個人風格，演繹上同我好唔同，我會好驚喜。（有冇咩貼士畀參賽者？）平常心同享受個舞台。」胡鴻鈞除擔任評判外，同時會成為參與者的導師，他自認是溫柔的暖男系導師：「我都唔識鬧人，而且我都係選秀出身，我會特別感同身受，更有同理心，加上鬧係冇用，我覺得音樂係交流。」

另外，談到緋聞女友蔡思貝，他稱最近大家少聯絡，提到對方有份拍攝周星馳的新片《女足》，他表示：「我有聽聞，好戥佢開心，佢一直都想喺電影界發展，套戲好適合佢，佢本身身手敏捷，係運動型女仔，希望佢會有好嘅發揮。」問到兩人為何少聯絡？他解釋因自己最近香港與內地兩邊走：「最近冇乜社交生活，好多朋友都投訴。（思貝有冇投訴？ ）每一個朋友都有，就連我嘅生日飯都未有機會同朋友食。（同思貝食咗未？）未，呢個係我嘅問題，我經常唔覆人，但我會盡快約食飯。（你再係咁，佢唔理你？）係啦！不過唔會嘅，佢好明白，真係朋友唔需要日日見。」