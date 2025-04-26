吳浩康孖舊愛鍾舒漫擔任導師　不感尷尬：都咁耐啦

藝人吳浩康（Deep）今日（26日）為《聲秀》海選面試擔任評判，他透露參賽者年紀最少的只有16歲，即時想起自己當年首次參加華星新秀也是16歲：「依家好多人都係好細個參加比賽，我對佢哋都有啲期望。（有咩評分準則？）都係聽佢哋嘅聲線。（對邊個印象深刻？）馬來西亞嘅女仔唱得唔錯，仲有訓練班個男仔，喺呢個音響同咁細嘅舞台下唱歌跳舞，佢都可以咁投入，我好欣賞。」

Deep在節目中還要擔任導師，問到能否同時兼顧公司生意？他坦言：「我見到個時間表真係好長，我都好驚，有少少想縮沙，但答應咗冇得咁衰仔，時間上要就一就，好似今日咁就撞咗時間，好難得接啲想接嘅客。（叫太太幫手頂？）我仲想做落去，哈哈！如果佢做就睇晒我盤數，知道我唔係賺好多。」

提到舊愛鍾舒漫也是導師之一，問到兩人同場會否感尷尬？他說：「唔會，而且都咁耐，大家都有唔同嘅人生階段，其實之前都有同場見過。節目組叫我做導師嘅時候，都有同我講會搵佢做導師，問我加唔介意，我又唔係教佢。（你哋帶唔同隊做導師大家會有火藥味？）佢冇火藥味，佢係天使。（太太知唔知你哋同場？ ）佢唔知，我會同佢講，佢應該唔會放喺心上。」