前無綫小生陳鍵鋒淡出演藝圈,去年到泰國曼谷學廚藝,入讀巴黎藍帶廚藝學校,以第一名成績畢業,近日更作為學校生招牌,幫學校官方社交網拍片,其中問到他未來的發展動向,他就透露:「I think all my friends and family will ask me to cook thai for them, so I'm gonna open a restaurant and earn the money!(我想所有的朋友和家人都會要求我為他們做泰國菜,所以我準備開一家餐廳來賺錢!)」獲不少圈中好友支持。