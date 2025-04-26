五月糉飄香　酒店級應節好滋味

端陽將至，年長一輩或許會趁機自行包糉送禮自用，年輕一輩的則多會選購優質五月糉來應節。今次精選多間酒店推出的優質端陽糉，讓巴絲打與親友在家食住過節。

時尚禮袋

節日到店取糉總會有個保溫袋盛載住拿回家，一個設計時尚的保溫袋絕對令「糉味」加分，說的是主題公園旁的酒店中菜廳今個端午節推出的3款精品糉子，包括鮑魚瑤柱裹蒸糉、藜麥素食糉及貴妃豆沙糉，訂購附送的佳節時尚小袋子，既實用又時尚。當中的鮑魚瑤柱裹蒸糉可以說相當奢華，用上原隻四頭南非鮑魚、7隻三十六頭鮑魚及原粒日本瑤柱，先後以糉葉及荷葉包裹，香氣四溢，軟糯之餘，口感滿滿。於5月16日或之前更享高達8折早鳥優惠，選購21隻或以上更有額外優惠呢！

款式多多

位於東涌的酒店中菜廳中菜行政總廚鍾志強師傅今年除推出4款自家製端午糉之外，還特別推出「各『糉』心意」及「三『糉』滋味組合」，大家可以一次過品嘗到4款及3款人氣款式，包括招牌鮑魚裹蒸糉、原粒瑤柱豚肉糉、陳皮紅豆鹼水糉和養生素糉；滋味組合則沒有裹蒸糉。當中的招牌鮑魚裹蒸糉，每隻足有700克重，入面有原隻鮑魚、香菇、鹹蛋黃、五花腩肉和瑤柱等，矜貴美味。而「原粒瑤柱豚肉糉」用上油香四溢的五花腩肉配鮮美的原粒瑤柱製作而成，油脂滲入糯米中，甘脂濃香，令人回味；於5月9日前訂購可享8折早鳥優惠。

東方韻味

位於西九的酒店今年推出兩款期間限定端陽糉，分別是定鮑魚瑤柱裹蒸糉及「至尊甜糉禮盒」，前者用上頂級鮑魚及原粒乾瑤柱配以鹹蛋黃等製作，鮮香味濃。後者則含兩款甜糉，分別是鹼水蓮蓉糉及陳皮豆沙鹼水糉，甜而不膩，令人齒頰留香。禮盒包括是全新設計，呈橢圓形，以旗袍盤扣為設計元素，配以清新自然的深淺綠色散發獨特的東方韻味之餘，亦營造出淡雅柔和氛圍，盒身飾上荷花、荷葉與龍舟等端午元素，將傳統文化融入其中，呼應傳統節日。於即日至5月19日或之前選購，可享早鳥優惠。

坊間少有

不少人對廣東糉、上海糉等地方的端陽糉絕不陌生，但潮州糉又試過未呢？有酒店集團旗下多間酒店同步推出6款五月糉，當中就包括坊間少有的潮州糉──至尊嫲嫲手作潮州糉，另有至尊原隻鮑魚瑤柱糉、至尊雙黃瑤柱裹蒸糉，及至尊新豬肉素糉、至尊陳皮桂花豆沙鹼水糉及至尊蓮蓉鹼水糉的素食款式。今年首登場的至尊新豬肉素糉，採用新豬肉、糯米、黑糯米、花生、藜麥及多種豆類，配上炒過的栗子，多重口感，為傳統鹹肉糉重塑新滋味。另有3款禮盒選擇，搭配各款鹹甜糉，送禮自用都合適，於即日至5月30日選購可享抵至7折優惠。

星級特色

佐敦酒店米芝蓮一星食府今年推出兩款星級裹蒸糉並以可持續概念為設計靈感的禮袋，用上可分解環保紙製作，配上傳統繩結設計成別致手挽袋，為傳統滋味升呢加分！行政總廚譚棟師傅以優質食材炮製成「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉」和素食款「八寶薈萃新豬肉裹蒸糉」。前者用上原隻鮑魚、鹹蛋黃、頂級瑤柱、燒鵝及花菇等製作；後者則用上新豬肉以及八寶材料的花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等製作。於即日至5月18日期間訂購，可享低至85折早鳥優惠。