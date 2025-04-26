樂宜榮升老闆　前緋聞男友張建聲撐場：屈我一腳踏4船

DJ女神樂宜與藝人李賢及圈外友人投資經營的韓國運動服品牌今日舉行發布會，樂宜視品牌為BB，表示心情緊張失眠多天，原本今日活動在戶外舉行，擔心下雨改為室內，她會現場打碟搞氣氛。她表示碌爆人情卡邀請多位型男索女擔任大使，笑言是自肥。而今日都邀請了多位大隻藝人出席包括李爾晨、翟威廉，羅浩銘和何浩文等，四位型男單手就捧起樂宜，展示力的表現。

其中張建聲曾經與樂宜傳過緋聞，2人大方合照，張建聲表示：「之前畀人屈一腳踏4船，其中一個係樂宜，如果有嘢就唔會嚟啦！」樂宜事後被問傳緋聞時傻笑：「有傳過緋聞咩？」並扯開話題笑指他身材未夠，鼓勵他要努力健身。至於正印男友因為忙於工作未能抽空出席，樂宜表示男友經常陪伴和做聆聽者，心靈支持更重要。

早前張建聲開Live哭訴冇人搵拍戲，自爆為搵金主投資開戲飲到屙血，張建聲解釋當日心情不好想開直播抒發一下，並無醉酒，他表示：「嗰日講吓自己點睇電影業嘅現在和未來，其實一年裏面我有半年飛唔同地方搵人投資香港電影，應酬飲到胃穿窿，做一部電影真係好難，不過有啲觀眾唔識我，就唔入場睇戲。」他表示純粹開Live呻吓，並非要賣慘，但𠄘認之後的確有人邀請拍戲，又有內地項目傾談中，「其實演員和歌手好多人都捱緊，想話畀人聽我仲生存，無離開過呢個圈。」

而何浩文早前為日模松岡李那新歌拍MV，重演《喜愛夜蒲》場景，掀起電影迷的集體回憶，歌手出身、曾經是男子跳唱組合Bro 5成員的何浩文，透露正籌備新歌，對上一首歌已經是10年前，何浩文表示：「以前單飛都出過三首歌，依家再出歌係想睇吓大家接唔接受我歸類做番歌手，自我定位好緊要，但都要人認同。（甚麽賣點？）希望以講故事形式，」