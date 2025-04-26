《聲秀》參賽者出類拔萃　「翻版姜濤」及「翻版陳瀅」最吸睛

無綫全新歌唱比賽節目《聲秀》今日（26日）在將軍澳電視城進行海選面試，當中年紀最小只有16歲，亦有身為醫生的專業人士參與，還有「翻版姜濤」及「翻版陳瀅」出現最吸睛。

「翻版姜濤」江陽現年24歲，獻唱《海闊天空》，他稱是土生土長的香港人，大學時在北京大學讀書，曾參加星光大道，是周冠軍、季冠軍及年度總決賽參賽選手，問到今次參賽原因？他表示：「之前喺內地晚會表演，喺無綫有直播，見到自己出現喺無綫覺得好刺激，想來多次刺激。」被問到撞樣姜濤，他直言好多人話似，問他是否覺得相似？他說：「我係我自己。（會唔會想組男團？）順其自然。（如果爆紅要面對好多批評？）如果我有有爆紅能力，應該有一定業務能力，所以唔怕承受壓力。（有冇信心入圍？）對自己有信心。」

現年22歲的柯雨霏貌似陳瀅，評審陳奐仁讚她邊唱邊跟評審團有眼神交流。柯雨霏表示經常被指似陳瀅，但自己並不覺得。講到參賽原因，她稱曾在多個校際或學屆歌唱比賽中奪冠，故希望有個更大的舞台，她現時就讀大學，正在等待考試，今次參賽等於求職，問她是否想入娛樂圈發展？她坦言：「呢個係其中一個，都想做歌手呢份工。（有冇信心入選？）信心唔係冇，但唔係好肯定。（最擅長係咩歌？）英文歌同鄧紫棋嘅歌。」提到她望着陳奐仁唱歌，她笑言如果對方保持笑容，她肯定會多看幾眼。

來自馬來西亞的16歲少女陳潔怡獲得評審大讚聲線好。她透露6歲起學唱歌，曾在馬來西亞及內地參加歌唱比賽，今次想來港體驗一下，仍在求學中的她指要來港比賽不會不方便：「學校知道我參加比賽，佢哋係允許。今次由媽咪同我一齊嚟香港。」又指有信心可以入選，談到香港歌手時，她坦言並不熟悉，問她是否知道跟她同樣來自馬來西亞的李幸倪？她說：「唔知道。可能年代不同。」但笑言知道誰是謝霆峰：「因為佢靚仔，所以永遠記得。」

現年28歲的潘致毅是一名精神科醫生，在政府醫院工作，他指一直熱愛唱歌，但求學時忙於讀書沒有時間，見自己年齡上合乎比賽資格，故決定一試：「我下個月要考試，所以都掙扎咗一下，但唔做怕後悔。（如果入選，怕唔怕兼顧唔到？）啲人實力好勁，我唔知入唔入到，如果真係入到，我會盡力去做。」問到參加比賽前可有跟醫院申報？他坦言：「冇，因為我以為係閉門面試，唔知會直播同有傳媒，不過應該冇問題。」問到喜歡哪位評審時？他表示喜歡胡鴻鈞，由對方參加《超級巨聲2》時已開始留意，感覺對方十分溫柔。

參賽者張景堯畢業於第三十二屆藝員訓練班，現時是無綫合約藝員，他選擇跳唱林峯的快歌《Let’s Get Wet》，邊唱邊跳舞，他稱喜歡舞台，16歲到了英國追尋夢想學音樂，亦有學跳舞，問到是否有優勢？他否認：「都唔係，都緊張，而且個台比較細，不過我同自己講，機會得一次，我要好好把握。」問到為何選擇林峯的歌？他解釋：「我視佢為偶像，因為佢無論歌影視都好出色，細個成日睇佢，希望可以好似佢咁。」