親民旗艦　打機無難度？

經濟唔好，升級手機都要慳得就慳，小米POCO近期推出的F7 Pro堪稱平價旗艦，皆因以「三千頭」親民價就換來準旗艦規格。首先它配備6.67吋2K Flow AMOLED屏幕，支援120Hz更新率、2560Hz實時觸控採樣率，畫面流暢度同反應速度都滿足打機需要。同時它的峰值高達3200nits，又支援常見於高價機的3840Hz高頻PWM調光及TÜV多重護眼認證，長時間煲劇或玩遊戲都無咁傷眼！另外重量206g的它支援IP68防水防塵，落雨使用都唔怕，仲有超聲波螢幕指紋解鎖，解鎖速度比上代快40%，濕手一樣用得！

雖然F7 Pro相機未達億萬級數，但主鏡頭也有5000萬像素，內置1/1.55吋Light Fusion 800感光元件，加上800萬像素超廣角鏡頭，日拍夜拍足夠有餘。它另一優點是擁有多種AI拍攝功能，例如可一鍵P走路人的「魔法消除」；自動補地的「AI擴圖」；一按提高清晰度的「AI影像增強」等等。處理器則採用去年最頂級的S8 Gen 3，打大食遊戲如《原神》可保持90FPS運行，部分遊戲更上到120FPS；而且在LiquidCool 4.0技術幫助下，可降低SoC溫度3°C。另外此機搭載6000mAh大電池，支援90W快充，足夠全天使用。

同場加映：水底影相專家

天氣愈來愈熱，多了玩水機會，同期OPPO Reno13 F為玩水而設，它通過了IP69、IP68、IP66三重認證，不僅能抵禦日常潑濺，更可承受1.5米水深30分鐘浸泡及80°C高溫水潔測試，甚至支援水下相機模式，讓用戶輕鬆捕捉水底瞬間。講到影相，它搭載5000萬像素OIS主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭，並跟隨潮流提供AI影像模式，例如智能去除玻璃反光的「AI消除反光」，把靜態照片一鍵轉化為動態影像的「AI動態生成」等。其他規格包括6.67吋120Hz屏幕、S6 Gen 1處理器、12GB+256GB內存、5800mAh大電池及45W超級閃充。