陳法拉驚喜見新生代湧現　會帶同小朋友開工

女星陳法拉由美國返港，今日（26日）現身活動，她透露早前租旅行車全家出遊，玩得非常開心：「小朋友可以住喺大自然好開心，但我就好攰，喺車入面煮嘢，又要生火，好多嘢搞。」除參與活動外，她明日（27日）會擔任金像獎的嘉賓，負責頒發「最佳編劇」，此行來去匆匆，只逗留兩天，她坦言：「因為要返去見小朋友，好唔捨得佢哋，除咗同佢哋視像之外，我又會成日打開手機睇小朋友嘅相。」

她稱拍攝時也會帶同小朋友開工：「當然要睇咩戲種，如果係恐怖片，啲妝容好恐怖，怕嚇親佢哋，唔會帶佢哋開工，但之前拍其他劇都會帶佢哋一齊，佢哋好聽話，囡囡之前嚟探班，見到好多演員，我叫佢唔好出聲，佢就唔出聲，佢知道唔可以亂叫，畀佢哋見多啲世面都幾好。（如果角色啱會唔會畀佢出鏡？）太細，大少少畀佢哋自己揀。」

講到巿道不景，戲院難生存，她稱希望香港人能到戲院看戲，又謂：「好需要培養年輕一輩入場，其實唔止電影，舞台劇都係，我上星期去睇舞台劇，全部都係6、70歲嘅人，可能要拍啲後生有興趣嘅題材，培養下一代觀眾好重要。」提到今年有份提名金像獎影后的鍾雪瑩自言受陳法拉在劇集《溏心風暴》中演出啞女的影響而學手語，法拉開心謂：「我做其他活動有見過佢，我都好欣賞佢，佢好有自己想法，係獨當一面嘅演員，香港電影界女演員斷層咗好耐，依家多咗一批新嘅電影女演員好開心，希望佢哋加油。」