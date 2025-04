趙浚承洗甩賣樣污名　王鄭浚仁飆高音搶焦點

無綫歌唱節目《中年好聲音3》繼續有車婉婉擔任主持,固定評審班底張佳添及周國豐,還有音樂女神海兒以及著名填詞人潘偉源等齊齊見證8強誕生。另外,官方繼羅志祥後,今日再公布 5 月 11 日晚假啟德體藝館舉行的《中年好聲音3登峯之戰》第二名嘉賓評審為張智霖,張智霖還為此特意拍攝宣傳片。

26號晚播出一集主題為「改編歌之夜」,9 位參賽者演唱歌單包括:陳芷盈《深愛著你》、善玥澄《依然》、劉洋《後來》、王鄭浚仁《愛火花》、李金凱《歸來吧》、占士丁丁《Take me to your heart》(《吻別》英文版)、趙浚承《霧之戀》、黃博《蜚蜚》及張與辰《拒絕再玩》。為令觀眾對《中 3》9 強有更深入的了解及認識,今集製作組還為各人安排了單人外景拍攝。

本集給出最驚喜表演的,要數王鄭浚仁獻唱的《愛火花》,拋下對完美唱功的追求,選擇盡情享受舞台,除與現場伴奏的 Live Band 玩埋一堆、又唱又跳搞到滿頭大汗,主持婉婉一走上台即忍不住讚歎:「佢將屠龍刀倚天劍冚唪唥拎晒出嚟呀,好似年初二放煙花咁。」周國豐以「黐線雜技團」形容王鄭的表演:「今次你係飾演咗成個雜技團,但呢個咁黐線嘅表演,你係做足到,你呢個表演值滿分。」海兒:「你進化了!我哋一直都知道你係得嘅,但你永遠就係爭嗰少少。」

至於趙浚承的《霧之戀》不但同樣為評審帶來驚喜,海兒聽到勁陶醉兼豎晒手指公,並直指今次表演可為趙浚承洗脫「淨係得個樣」的污名。她說:「呢個係咪你第一個20分?你值得嘅,個個都話你係顏值擔當,我覺得好唔公平嘅,你今日係用個心去帶住你把聲同帶住你個樣,先可以唱得出咁高質嘅歌。」