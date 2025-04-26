趙浚承洗甩賣樣污名　王鄭浚仁飆高音搶焦點

無綫歌唱節目《中年好聲音3》繼續有車婉婉擔任主持，固定評審班底張佳添及周國豐，還有音樂女神海兒以及著名填詞人潘偉源等齊齊見證8強誕生。另外，官方繼羅志祥後，今日再公布 5 月 11 日晚假啟德體藝館舉行的《中年好聲音3登峯之戰》第二名嘉賓評審為張智霖，張智霖還為此特意拍攝宣傳片。

26號晚播出一集主題為「改編歌之夜」，9 位參賽者演唱歌單包括：陳芷盈《深愛著你》、善玥澄《依然》、劉洋《後來》、王鄭浚仁《愛火花》、李金凱《歸來吧》、占士丁丁《Take me to your heart》（《吻別》英文版）、趙浚承《霧之戀》、黃博《蜚蜚》及張與辰《拒絕再玩》。為令觀眾對《中 3》9 強有更深入的了解及認識，今集製作組還為各人安排了單人外景拍攝。

本集給出最驚喜表演的，要數王鄭浚仁獻唱的《愛火花》，拋下對完美唱功的追求，選擇盡情享受舞台，除與現場伴奏的 Live Band 玩埋一堆、又唱又跳搞到滿頭大汗，主持婉婉一走上台即忍不住讚歎：「佢將屠龍刀倚天劍冚唪唥拎晒出嚟呀，好似年初二放煙花咁。」周國豐以「黐線雜技團」形容王鄭的表演：「今次你係飾演咗成個雜技團，但呢個咁黐線嘅表演，你係做足到，你呢個表演值滿分。」海兒：「你進化了！我哋一直都知道你係得嘅，但你永遠就係爭嗰少少。」

至於趙浚承的《霧之戀》不但同樣為評審帶來驚喜，海兒聽到勁陶醉兼豎晒手指公，並直指今次表演可為趙浚承洗脫「淨係得個樣」的污名。她說：「呢個係咪你第一個20分？你值得嘅，個個都話你係顏值擔當，我覺得好唔公平嘅，你今日係用個心去帶住你把聲同帶住你個樣，先可以唱得出咁高質嘅歌。」