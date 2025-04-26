黃淑蔓孖麗英為DSE考生開Live打氣　期待合作唱J-Rock

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）邀請網紅麗英擔任其網上節目《DSE 一定要得！》嘉賓，兩人喜好相近，愛日本文化、動漫、會說日語，私底下溝通會用日文交談，今次就以歌聲齊齊為考生打氣。Feanna說：「我一直都好想同麗英唱歌，早排我哋一齊拍咗條片放上社交網站，係麗英將我嘅新歌《留在你在我在的腦海》，改咗日文歌詞，我哋一齊合唱。」

兩人智趣相投，當晚Live的曲目，全都是她們的心水歌曲，除了合唱日本天團YOASOBI的《群青》，更有動漫medley，Feanna說：「今次揀歌真係好頭痛，因為太多歌想唱，最後畀人Band，唔准再揀，因為個Live唔可以太長，已經做咗三集節目，今次係我第一次覺得唔夠喉，點解會冇晒歌唱？」麗英也有同感：「我覺得時間過得太快囉，要開多兩、三集畀我哋唱動漫medley。」

當晚Feanna跟麗英連氣唱出多首大熱動漫歌曲，兩人一邊唱歌，一邊做動作，非常合拍，難怪有考生留言，希望兩人可以合作出歌，對此麗英馬上想出合作大計：「我哋聽開咁多動漫歌，全部都係J Rock Style，好多Fans想我哋有合唱歌，我諗一定係唱J Rock囉！就咁話，呢件事刻不容緩。」Feanna亦有提意：「雖然係唱J Rock，但會係一首廣東話歌，中間穿插日文，由我同麗英一齊填日文歌詞，咁就最開心，好啦！已經諗完，可以開始着手做。」

既然兩人對動漫歌瞭如指掌，問她們會用那一首動漫歌曲向DSE考生打氣，兩人同樣想起《ONE PIECE》海賊王，還一起用日文唱出主題曲《We Are！》接着麗英更搞笑地說：「你哋條路有排呀！one piece，同埋你條校裙都係one piece！」麗英的頭腦急轉彎，令旁邊的Feanna哭笑不得。