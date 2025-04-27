【是日通勝】

農曆三月三十

乙巳年 庚辰月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、出行、移徙

忌：祭祀、作灶、乘船

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、05、26

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：心不在焉，精神難集中，不宜作重大決策。

金牛座：享天時地利人和，感情生活有望打破悶局。

雙子座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

巨蟹座：工作疲憊不堪，必須休息，往後才有效率。

獅子座：易因耳仔軟而亂購物，逛商場要看緊荷包。

處女座：遇上了斤斤計較的人，內心既無奈又無助。

天秤座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

天蠍座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

人馬座：財運佳，戶口有盈餘，可買東西獎勵自己。

山羊座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

水瓶座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

雙魚座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）猴 易破財

鼠：容易惹上是非，謹記退一步海闊天空。

牛：早睡早起身體好，宜趁周日養精蓄銳。

虎：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

兔：對感情問題拿不定主意，誤己又誤人。

龍：別待薄自己，好好玩一天，可重拾笑容。

蛇：趁周日做點運動，對身心健康都有益。

馬：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

羊：健康是財富，有必要把生活惡習改掉。

猴：是日沖煞，運勢糟糕，破財風險大增。

雞：出門易遇上意外，交通安全不能忽視。

狗：避免先使未來錢，應多留兩個錢傍身。

豬：運勢變好，身心狀態佳，財運也不錯。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

安眠無憂的床頭風水

古人云：「陽宅三要，門主灶。」其中「主」即指臥室，而床作為臥室的核心，其擺放尤為重要。在家居風水中，床的擺放位置對居住者的健康、運勢和情緒有着深遠影響。如何調整床頭的擺放可以提升家居風水？

1.床頭不宜靠廁所牆

廁所是家中污穢之氣聚集之地，通常被視為「陰氣重」之地。如果床頭靠近衞生間的牆，易受污穢之氣侵擾，導致身體濕氣過重，引發關節疼痛或呼吸道問題。

化解方法：若無法改變床的位置，可在床頭與廁所牆之間放置屏風或厚重的窗簾，以阻隔不良氣場。同時保持廁所乾燥清潔，定期通風。

2.床頭不宜靠窗戶牆

窗戶是氣流進出的通道，床頭靠窗戶牆容易受到外界氣流的干擾，讓人受風着涼，影響居住者的睡眠、財運和事業運。

化解方法：將床頭移至實牆處，若空間有限，可使用窗簾遮擋窗戶，減少氣流干擾。同時在窗台放置綠植，既能淨化空氣，又能穩定氣場。

3.床頭宜靠實牆

風水學強調「靠山」的重要性，床頭靠實牆寓意事業有靠山，貴人相助，財運亨通。實牆能阻擋外界不良氣場的干擾，給人帶來安全感和穩定感。

床頭的擺放不僅與居住人的睡眠質量，更與健康、運勢息息相關。遠離廁所牆和窗戶牆，選擇靠實牆的位置，既能避免不良氣場的干擾，又能提升家居風水的整體能量。