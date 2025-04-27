Florence Pugh拍《雷霆特攻隊*》破健力士紀錄

漫威超級英雄電影給一般觀眾印象，就是大量依賴「綠幕」拍攝，以電腦特技繪製場景，不過漫威新片《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）開場則安排飾演新任「黑寡婦」的Florence Pugh於世界第2高大廈的天台，親身上陣吊住威也「跳樓」，打破「健力士世界紀錄」！Florence受訪時表示：「我做咗一個從來冇人做過嘅特技表演，我個替身、女性特技指導同我依家都係健力士世界紀錄保持者。」拍攝場地是馬來西亞首都吉隆坡的摩天大廈「默迪卡118」，樓高2,227英尺，是世界最高大廈亞軍（冠軍是杜拜的「哈利法塔」）。

原來漫威高層Kevin Feige本身反對這個拍攝，但最後被Florence說服，她透露：「呢場係劇本有，當我哋愈嚟愈接近拍攝日期，佢哋就話應該拍唔到，因為保險會好貴，佢哋明顯唔會將我喺全世界第2高嘅大廈擲落去。我就話，唔X係呀，梗要做啦！我哋一定要做到。我就好八婆咁寫電郵畀Kevin，話咁樣做可以幫到宣傳。我哋會有3個女人打破3個健力士紀錄。我一路施壓，佢哋就覆我，OK，如果你真係想由全世界第2高嘅大廈跌落去，我哋會幫你安排。我唔怕高。我其實幾鍾意高，但今次都真係幾係嘢，好痴線。拍攝當日我做嘅心理準備，本身就係一種超能力。我跳完之後，我瞓咗3個鐘，因為我個腦已經熄咗機。」

今集故事講述各自背負黑歷史的黑寡婦、寒冬戰士、紅色守衛者、鬼魅、美國特工、與模仿大師，在「復仇者聯盟」未能出擊時，臨時組成雜牌軍「雷霆特攻隊」對付一個強大敵人。即使他們無法飛天遁地，但也有辦法扭轉乾坤！