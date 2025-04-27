《中年好聲音3》傳內定　張智霖臨危受命

無綫選秀節目《中年好聲音3》已進入最後階段，下月中將舉行總決賽，大會昨宣布成功邀得張智霖擔任評審之一。而近日網上卻有消息傳出，指三甲人選早已內定，引發節目忠粉們的熱議。

《中3》總決賽「登峯之戰」將於5月11日假啟德體育館舉行，大會除邀來台灣舞王羅志祥（小豬）擔任特別評審，負責評審參賽者在快歌及舞蹈環節的表現外，昨更釋出張智霖（Chilam）已答應擔任嘉賓評審的消息，教觀眾驚喜不已。

其實《中3》不乏唱得之人，「靚聲王」黃博可謂由頭帶到尾，再加上「男大魔王」劉洋，以及張與辰及李金凱等唱家班，要選出三甲絕非易事，近日網上卻有人聲稱收到可靠消息，一個擁有逾1.5萬名成員的《中3》粉絲群組竟傳出大會疑已內定冠軍為趙浚承，黃博只能屈居其後，而季軍及殿軍分別是李金凱與張與辰。

消息的真確性暫時未知，不過已成功掀起全城熱話。現年39歲的趙浚承曾是歌手及演員，年前移居內地發展後，亦與不少圈中人保持聯繫，早前他於「林子祥之夜」的演出得到負評，卻依然能成功晉級。

投放感情重於一切

至於張智霖昨日受訪，談到除擔任《中3》嘉賓評審外，同時亦為內地唱歌節目《亞洲新聲》擔任「新聲見證人」，近日甚有「評判運」。談到對參賽者的評分準則，他亦自有一套：「坦白講，我比較着重感情多於一切，不過選出嚟要真正成為歌手嘅話，梗係要聲色藝俱全啦，整體表現好重要，好多細節位唔可以掉以輕心，大家加油啦！」