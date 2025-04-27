虞書欣新劇疑抄《來自星星的你》　預告片床戲最有「睇」頭

內地女星虞書欣主演甜寵劇《雙軌》即將上映，預告片釋出後被指氣氛充滿粉紅泡，惟海報與金秀賢韓劇《來自星星的你》「撞樣」，她更主動拿兩套劇來比較，引來網民寸爆。

虞書欣近期劇接劇推出，人氣被推上沸點。最近她與林一合演的甜寵劇《噓，國王在冬眠》剛剛播完，接下來再宣官她與何與主演的另一新劇《雙軌》播映在即，有關方面隨即釋出首支相關預告片，流量火速破700萬。據知該劇講述虞書欣劇中父母替已故友人照顧「兒子」何與，其後父母離婚，虞書欣與何與分開9年後，偶然遇上再續前緣，上演一段「虐心兄妹戀」。

首支預告片僅長約30秒，但早已將二人的精彩甜蜜戲碼展現於劇迷眼前！當中虞書欣踩着何與的腳背熱吻，雖然鏡頭只拍攝腳部，但已惹人遐想，以及何與幫虞書欣吹頭，虞書欣仰頭偷看對方撒嬌，而最精彩當然是何與撲倒虞書欣的床戲，瞬間令人臉紅心跳。與此同時，有關方面更釋出相關宣傳海報，只見兩位主角面對面緊靠在一起，隨即被網民力指與當年韓劇《來自星星的你》的經典海報「異曲同工」，有抄襲之嫌。

提金秀賢攞嚟衰

而多年來身為《來》劇男主角金秀賢鐵粉的虞書欣，早前因偶像的負面新聞而取消關注對方，曾一度被指「追星歷程」已低調結束，如今她主演的新作卻忽然與對方「扯上關係」。日前虞書欣出席公開活動，忙不迭為《雙》劇宣傳造勢，自誇該劇有8大爆款元素，絕對可媲美《來》劇。她今次主動提及金秀賢，還拿自己的新劇與對方的代表作相提並論，慘遭網民寸爆，似乎反倒讓《雙》劇被看衰，可謂適得其反！