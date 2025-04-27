娛圈單打︱成日都望佢歸隊　咁樣會否壞規矩

明年就係K-Pop天團Big Bang出道20周年嘅大日子，隊長G-Dragon事先張揚，跟隊友將有合體大計。係人都知，Big Bang由5子變成3子，全因另外兩個隊友唔生性。勝利唔使多講，涉及9宗罪踎監一年半，個名臭過坑渠；T.O.P則衰隊草，2017年被判罪成監禁10個月，緩刑兩年。

好多V.I.P都關注，明年有冇機會見到Big Bang全員回歸。即係咁，勝利爛蒲爛滾，所涉罪行嚴重，仲被外媒拍成紀錄片，想重新歸隊，真係諗都唔使諗。早前勝利主動澄清，出獄後一直無意移民同經營夜場生意，講到被人誤解咁款，無非都係想試水溫，但外界完全唔受落。

至於T.O.P同女練習生吸食大麻斷正，涉毒藝人喺南韓一直難於翻身。雖然唔少外國V.I.P覺得，吸食大麻罪不至死，但毒品就係毒品。呢幾年T.O.P都好努力洗底，原本諗住趁演出《魷魚遊戲2》重新出發，點知套劇回響不如第一季，導演仲畀網民鬧爆，點解要起用涉毒藝人。即使T.O.P表現得好有誠意，洗心革面，效果依然未如預期。

之不過，部分死忠V.I.P始終死心不息，成日都穿鑿附會，話龍哥都好想T.O.P回歸喎。例如最新公開《Home Sweet Home》MV，當中有太空人現身，跟4子最後合體歌曲《Still Life》MV，T.O.P穿上太空衣嘅造型不謀而合，被認定暗示4人必將合體。

是耶非耶？真係好視乎T.O.P今年嘅表現，睇吓國民肯唔肯再畀機會佢！畢竟Never Say Never！