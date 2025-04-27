駱振偉與太太和平分手　宣布離婚

藝人駱振偉昨晚(26日)與丹麥籍飛機師妻子Katrine在毫無預警下，拋下離婚震撼彈，突然在社交平台拍片一同宣布離婚消息，結束5年多的婚姻，消息一出，令網民嘩然，由於他們拍片時有說有笑，文字表達亦很輕鬆，甚至揀「離婚」照亦很特別，選用一杯檸茶一杯奶茶來代表他們，指出：「兩杯都係茶，兩杯嘢都好好飲，但係要分開飲先好飲。」因此惹人懷疑是否講笑?Thor本尊回覆東網：「多謝關心呀！係呀！我哋都處理緊㗎啦!所以都覺得係時候要公布番，話晒之前我哋都有開吓live。(辦緊離婚手續？)即將會處理。」

駱振偉與Katrine拍拖5年，於2019年10月於丹麥舉行婚禮，婚後夫妻恩愛，經常在社交平台放閃及開直播，他們最後一次合照是去年2月農曆年初一，一同向大家拜年。他們在社交平台共同宣布離婚的Post，強調雖然關係改變，但會繼續以家人身份互相支持。「今天我同Katrine有個不太關心的消息要告訴大家，我哋決定咗會分開了，以後用屋企人的身份去相處...」他續稱：「我哋兩個從來都不算是普通的情侶，她來自丹麥，我就陀地嘅。兩個嚟自完全不同背景嘅人，當然我哋都有好多不同嘅地方。」

他指出共同生活之後，無論生活習慣或旅行的喜好存有分歧，當決定分開住，感覺關係比以前舒服和輕鬆。「我哋同其他情侶一樣，當住埋一齊嘅時候，都會有好多掙扎，例如喺生活上嘅習慣，大家對旅行嘅要求好多唔同嘅，要當中搵一個大嘅原因，我哋都講唔出嚟。當我哋決咗分開住，感覺到關係的確比以前舒服同埋輕鬆。」

雖然最終未能白頭到老，但他們無悔相愛10年，「We both have no regrets for all the 10 years we spent together」，就算之後大家喺條街見到我哋一齊食晏食晚餐，放心，都係正常不過嘅事。」駱振偉在帖文附上的短片，看到他們表現輕鬆，還互相握手道別和平分手，他表示：「我哋拍呢條片其中一個原因，都係希望喺一個唔開心嘅結果裏面都有一丁點嘅positivity。分開當然係唔容易，but we can always move on with love！」並互相鼓大家「We are so proud of ourself！」及「We'll always have each other's back.」及希望大家給他們送上祝福。