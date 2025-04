駱振偉與太太和平分手　宣布離婚

藝人駱振偉昨晚(26日)與丹麥籍飛機師妻子Katrine在毫無預警下,拋下離婚震撼彈,突然在社交平台拍片一同宣布離婚消息,結束5年多的婚姻,消息一出,令網民嘩然,由於他們拍片時有說有笑,文字表達亦很輕鬆,甚至揀「離婚」照亦很特別,選用一杯檸茶一杯奶茶來代表他們,指出:「兩杯都係茶,兩杯嘢都好好飲,但係要分開飲先好飲。」因此惹人懷疑是否講笑?Thor本尊回覆東網:「多謝關心呀!係呀!我哋都處理緊㗎啦!所以都覺得係時候要公布番,話晒之前我哋都有開吓live。(辦緊離婚手續?)即將會處理。」

駱振偉與Katrine拍拖5年,於2019年10月於丹麥舉行婚禮,婚後夫妻恩愛,經常在社交平台放閃及開直播,他們最後一次合照是去年2月農曆年初一,一同向大家拜年。他們在社交平台共同宣布離婚的Post,強調雖然關係改變,但會繼續以家人身份互相支持。「今天我同Katrine有個不太關心的消息要告訴大家,我哋決定咗會分開了,以後用屋企人的身份去相處...」他續稱:「我哋兩個從來都不算是普通的情侶,她來自丹麥,我就陀地嘅。兩個嚟自完全不同背景嘅人,當然我哋都有好多不同嘅地方。」

他指出共同生活之後,無論生活習慣或旅行的喜好存有分歧,當決定分開住,感覺關係比以前舒服和輕鬆。「我哋同其他情侶一樣,當住埋一齊嘅時候,都會有好多掙扎,例如喺生活上嘅習慣,大家對旅行嘅要求好多唔同嘅,要當中搵一個大嘅原因,我哋都講唔出嚟。當我哋決咗分開住,感覺到關係的確比以前舒服同埋輕鬆。」

雖然最終未能白頭到老,但他們無悔相愛10年,「We both have no regrets for all the 10 years we spent together」,就算之後大家喺條街見到我哋一齊食晏食晚餐,放心,都係正常不過嘅事。」駱振偉在帖文附上的短片,看到他們表現輕鬆,還互相握手道別和平分手,他表示:「我哋拍呢條片其中一個原因,都係希望喺一個唔開心嘅結果裏面都有一丁點嘅positivity。分開當然係唔容易,but we can always move on with love!」並互相鼓大家「We are so proud of ourself!」及「We'll always have each other's back.」及希望大家給他們送上祝福。